Eyvah! Bilgisayar Fiyatlarına %20'ye Varan Zam Geliyor (Elinizi Çabuk Tutun)

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo ve Dell'in PC fiyatlarına büyük zam yapacağı ortaya çıktı. İşte nedeni.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda teknoloji dünyası bellek çiplerindeki krizle çalkalanıyordu. Öyle ki yapay zekâ nedeniyle talebin uçması, RAM fiyatlarında devasa zamlar yaşanmasına neden olmuştu. Belleklerin bilgisayarlardan telefonlara kadar her türden cihazda kullanılması da gelecekte neler olacağı konusunda tüketicilerde endişe yaratmıştı.

Şimdi ise üzücü bir haber daha geldi. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Dell ve Lenovo markalarının fiyatlarına zam yapacağı ortaya çıktı. Sızıntı, güvenilir bir kaynak olan TrendForce’tan geliyor. Zammın nedeni ise başta belirttiğimiz RAM krizi.

%15-20 civarında zam gelebilir

ee

Açıklamalara göre Dell ve Lenovo markalı bilgisayarlarına %15 ila %20 civarında zam yapılma ihtimali var. Raporda, Dell COO’sunun yakın zamanda yaptığı açıklamalara da yer verilmiş. O açıklamalarda yönetici, bellek fiyatlarının daha önce hiç görmediği şekilde arttığını söylerken kendi bilgisayarlarına da zam yapılabileceğinin sinyallerini vermiş. %15-20’lik zamların aralık ortasından sonra gelmesi bekleniyor.

Lenovoda’da benzer bir durum mevcut. Birkaç ay içinde cihazlarda bu zamları görebiliriz. Belleklerin PC maliyetlerinin %15’ini oluşturduğunu aktaralım. Müşterilerin, gelecek zamlardan etkilenmemek için eğer PC alma niyetleri varsa şu sıralarda almalarının mantıklı olacağı da sektör uzmanları tarafından belirtilmiş.

Bunlar dışında TrendForce, PC sektöründeki tüm büyük isimlerin bazı değişiklikler planladığını da söylüyor. Lenovo’dan HP’ye kadar tüm şirketler, RAM krizi nedeniyle 2026 yılı yol haritalarını yeniden şekillendirme ihtimalini düşünüyor. Neler olacağını zaman gösterecek ancak hiç de iyi bir döneme girmediğimizi söyleyebiliriz.

Laptop

