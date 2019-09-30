İlk kez geçtiğimiz yaz aylarında ortaya çıkan hacker kabloların arkasındaki isim olan güvenlik araştırmacısı MG, hackerların rahatlıkla bağlanabildiği bu Lightning kabloların seri üretimine başlandığını ve yakında satışa çıkarılacağını açıkladı.

Yeni ortaya çıkan bir kablonun görünüşü, tıpkı iPhone’ların şarj kablosu olan Lightning kablolar gibi fakat asıl amacı çok daha farklı. Bir Lightning kablonun yapabildiği şarj etme ve veri aktarımı gibi tüm işlemleri yapabilen bu kabloların esas amacı ise kişisel bilgisayarları uzaktan ele geçirmek. Daha da kötüsü ise bu kabloların seri üretimine başlanmış olması.

Kabloların geliştiricisi olan güvenlik araştırmacısı MG, bu kablolara O.MG adını vermiş. MG’nin bu kabloları, telefonları şarj edebiliyor ve verileri bir Apple kablosunun yaptığı gibi sorunsuzca aktarabiliyor ancak aynı zamanda bir hackerın bağlanabileceği kablosuz hotspot özelliği içeriyor. Bu özellik sayesinde hackerlar, bilgisayarda diledikleri komutları çalıştırabiliyor ve kurbanın dosyalarını ele geçirebiliyorlar.

İlk kez geçtiğimiz yaz ortaya çıkmıştı:

Geride bıraktığımız yaz ilk kez Def Con Hack Konferansı’nda kablosunu tanıtan MG, o zamanlar bu sistem için “Kurbanın klavyesinde ve faresinde oturabilmek gibi ama aslında orada olmadan” açıklamalarında bulunmuştu. O sıralar MG, kablolarının her birini yaklaşık 4 saatte elde üretiyor ve tanesini 200 dolardan satıyordu fakat şimdiyse bu üretim sürecinin oldukça kolaylaştığını belirtiyor.

Bilgisayar korsanlığı ve siber güvenlik araçları satan şirket Hak5, kabloların seri üretimde olduğunu ve hazır olduğunda dağıtımına başlanacağını belirtiyor. Hak5’in web sitesinde gösterilen bu kablonun listelemesinde ise şöyle yazıyor: “O.MG Kablo, oldukça gizli ve kötü niyetli bir USB kablosu üzerinde aylarca süren çalışmaların sonucudur. Kablo, takılır takılmaz içinde yer alan ağ arayüzü ile kontrol edilebilir.”

Apple’ın bilgi sahibi olmak için kablolardan satın aldığı söyleniyor fakat resmi bir açıklama yok. İlerleyen günlerde bu kabloların gerçekten de seri üretim şeklinde satılıp satılmayacağını göreceğiz fakat işin resmi boyutları ne olacak ve el altından mı satılacak bunu da gerçekten merak ediyoruz.