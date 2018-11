Açtığınızda Boyutu 107 Milyar Katına Çıkan Ölümcül Virüs

Bilgisayar korsanlarının geliştirdikleri sistematik yazılımların en ilginçlerinden biri olan "42.zip - atom bombası" virüsünü mutlaka bilmek isteyeceğinizi düşündük. Her ne kadar geçmişte üretilmiş bir virüs olsa da "42.zip" dosyasına hala bazı internet sitelerinden erişilebiliyor. Tehlike her an kapınızı çalabilir.

Bilgisayar korsanları, kimi zaman bireysel kimi zaman da grup halinde hareket eden, iyi ya da kötü niyetli internet korsanlarıdır. Ağlara sızmak, kişisel verileri çalmak gibi kötü niyetli eylemlerde bulunanlar olmasına karşın, bunlarla mücadele eden beyaz şapkalı hackerlar da bulunuyor. Korsanların saldırı amacıyla geliştirdikleri bazı metotlara örnek olarak, SQL saldırıları, XSS saldırıları, Brute Force saldırıları, DoS ve DDoS atakları, Phishing saldırıları ve bazı virüsler verilebilir. Tüm bu kelimelerin, bazılarınıza yabancı gelmesi çok doğal, ancak "42.zip" için durum öyle değil. Zira herkesin bilmesi gerek. Her şeyden önce, dijital ortamdaki "virüs" kavramına yakından bakalım. Saldırı araçlarından en yaygın olanı virüslerdir, kendi içinde bazı kategorilere ayrılırlar. Bugün ele alacağımız efsane virüs "42.zip" ise "arşiv bombası" kategorisinde yer alıyor. Arşiv bombası virüsleri, önce antivirüs programınızı, sonra da bilgisayarınızı sabote etmek amacıyla defalarca kez sıkıştırılmış, ".zip" ve ya ".rar" dosyalarının genel ismidir. Bu dosyalar açılmadan önce çok küçük boyutlarda olup, açıldıktan sonra mevcut hafızanın hepsini dolduracak boyutlara erişirler. 42.zip dosyası, ibu işin kralı olarak nam salmıştır: İLGİLİ HABER 'Beyaz Şapkalı' Hacker Nedir ve Nasıl Olunur? 42.zip, açılmadan önce 42 KB boyutunda bir dosyayken, açıldıktan sonra bir atom bombası etkisi göstererek, 4.5 PB (PetaByte) büyüklüğüne ulaşır: Haliyle o kadar yüksek hafızaya sahip olmayan bilgisayarlar, çalışamaz hale gelirler ve çökerler. Genel olarak antivirüs programlarının çalışmasını durdurmak için kullanılan 42.zip, iç içe birçok sıkıştırılmış dosya içeriyor. Temelde 4.5 GB boyutunda ".dll" dosyaları içeren ve her katmanda 16 sıkıştırılmış dosya barındıran 42.zip, 4.5 PB boyutuna şu hesaplamayla ulaşıyor. Küçük bir hesaplamayla dosyanın 107 milyar 142 milyon 857 bin 143 katına çıktığını görüyoruz. Hap bilgi: 1 petabayt, 1024 terabayttır. 1 terabayt, 1 trilyon bayttır. Günümüzde kullanılan hard disklerin boyutlarının TB’larla ifade edildiği dikkate alınırsa, dosyanın büyüklüğünü düşünmek bile istemeyeceksinizdir. Ayrıca artık akıllı telefonlarda da arşiv dosyaları açılabildiği düşünülürse, kaybınız çok ama çok büyük olabilir. Antivirüs programları, bu tür virüsler için önlemler almış olsa da, siz yine de .rar ve .zip gibi arşiv dosyalarını açarken iki kere düşünün deriz.

