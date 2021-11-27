Araştırmacılar, 3D Yazıcılarla ‘Canlı Materyaller’ Ürettiler

Bilim dünyasında yaşanan yeni bir gelişme, adeta bilim kurgu filmlerini andırıyor. 3D yazıcılarda kullandıkları ‘canlı mürekkepleri’ kullanarak ‘canlı materyaller’ ürettiklerini açıklayan araştırmacılar, gelecekte bu yöntemin çığır açabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları, gelişen teknolojiyle birlikte bilimin sınırlarını zorlamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde ‘süper jöle’ adında biyomedikal alanda büyük etki yaratacak yeni bir malzeme üretilmişti. Şimdiyse bu alanda yeni bir gelişme yaşandı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Brigham & Kadın Hastanesi ortaklığında 3D yazıcıyla ‘canlı materyaller üretebilen bir mürekkep’ geliştirildi.

Araştırmacılar, ‘koli basili’ olarak adlandırılan bakteriyi kullanarak ‘canlı mürekkep’ üretimi için ilk adımı attılar. Bakterinin canlı nano-lifler üretebilmesi için biyo-mühendislik yöntemleri kullanan bilim insanları, sonrasında ekledikleri diğer bileşenlerle canlı bir mürekkep ürettiklerini belirtiyor. Konseptin ve yöntemlerinin başarılı olduğunu gören araştırmacılar, daha sonra diğer mikroplara da aynı işlemleri uygulayarak farklı özelliklere sahip canlı mürekkepler ürettiklerini açıklıyor.

Canlı materyaller, geleceğin inşaat malzemelerinde kullanılabilir:

Sıradan bir 3D yazıcısında kullanılabilen bu canlı mürekkeplerle üretilen bir materyal, bazı kimyasallarla temasa geçtiğinde ‘azurin’ adı verilen ve kanser hücrelerini yok eden bir salgı üretiyor. 3D yazıcıyla üretilen bir diğer canlı materyal ise ‘Bisphenol A’ olarak bilinen ve çevreye karışmış zehirli bir kimyasalı tek başına yok edebiliyor. Aslına bakarsanız bilim insanları bir süredir canlı materyaller üretmek için araştırmalarını sürdürüyordu. Ancak materyallerin istenen formda üretilebilmesi oldukça zorlu bir işlemdi.

Bu zorluğun üstesinden 3D yazıcılarla gelen bilim insanları, aynı zamanda bu yöntemin ‘kendi kendini onarabilen malzemeler’ üretmede de kullanılabileceğini öne sürüyor. Ev yapımında kullanılacak canlı mürekkeple üretilen malzemelerin zamana meydan okuyacağını belirten araştırma ekibi, Mars görevlerinde de büyük bir yeri olabileceğini belirtiyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? 3D yazıcılarla üretilen canlı materyaller hangi alanlarda kullanılabilir? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.