Yan Etkisiz Bir Ağrı Kesici Yöntemi Keşfedildi

Günümüzde kronik ağrıları azaltmak için genellikle ağrı kesici ilaçlar kullanılıyor. Ancak bu ilaçlar tedavinin dışında birçok yan etkiyi de beraberinde getiriyor. Bilim insanları ağrı kesicilerin yerini alacak, yan etkisi olmayan yeni bir yöntem keşfetti.

Birçok insan günlük yaşamında kronik ağrılarla başa çıkmaya çalışıyor. Yaşam kalitesini yerle bir eden bu kronik ağrıları önlemek için en yaygın kullanılan yöntem ise ağrı kesici ilaçlar kullanmak oluyor. Ağrı kesici ilaçlar tedavinin yanı sıra alışkanlık, bağımlılık ya da pek çok rahatsızlığa sebep olabiliyor. İsveçli bilim insanları ağrıları azaltmanın yan etkisiz bir yöntemini buldu. Bu yöntem sayesinde ağrı kesici ilaçların sonu gelebilir.

Science Advances'te yayınlanan makalede kronik ağrı tedavisinde kullanılacak yan etkisiz Lund Yöntemi tanıtıldı.

Yan etkisiz bir ağrı kesici olduğu kanıtlandı

Ağrılar birçok fiziksel ve zihinsel sorunla ilgili olabilir. Ağrıların giderilmesinde en çok uygulanan yöntem ilaç kullanmaktır. Bu ağrı kesiciler çoğunlukla birçok yan etkiyi de beraberinde getirir. Ayrıca ilaca karşı alışkanlık ve bağımlılık kazanma gibi sorunlarla da karşılaşılır. Ancak yeni keşfedilen Lund Yöntemi'nin herhangi bir yan etkiye yol açmadığı kanıtlandı. Araştırmayı yapan ekip ayrıca tedavi sırasında herhangi bir motor beceri ya da duysam sistemleri etkilemeden ağrıyı kontrol etmeyi başardığını ve yöntemin son derece güvenli olduğunu belirtti.

Yöntem fareler üzerinde denendi ve başarıya ulaştı. Çalışmacılardan Matilde Forni, insan beyninin farelerinkine çok benzediğini bu yöntemin insanlara da uygulanabileceğini belirtti. Araştırmada görevli Nörofizyoloji Profesörü Jens Schouenborg, bu tekniğin beynin tüm bölümlerinde kullanılabileceğini ifade etti. Bu dikkate alındığında da ağrı dışında birçok rahatsızlığın da sonuna getirebileceği düşünülüyor. Profesör Schouenborg; parkinson, epilepsi ve depresyon gibi rahatsızların çözümünde de kullanılabileceğini ön görüyor.

Lund Yöntemi nedir?

Lund yöntemi, kronik ağrı çeken insanların tedavisinde kullanılacak yan etkisiz bir ağrı hafifletme yöntemidir. Yöntem, bir grup elektrotun beyne implante edilmesiyle gerçekleşir. Yan etkisi olmayan saf ağrı kesici içeren spesifik elektrotlar implante aracılığıyla beyne izole edilir. Bu sayede beynin ağrı kontrol merkezleri devreye sokulur. Ağrı yollarındaki sinyal transferi durdurularak ağrının sonlanması hedeflenir.