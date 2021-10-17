Demans Hastalığının Erken Teşhisi Mümkün Olabilir

Alzheimer hastalığı da kapsayan genel bir hastalık olan ve halk arasında bunama olarak bilinen demans, ne kadar erken teşhis edilirse o kadar yüksek tedavi şansı oluyor. Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nden araştırmacılar, kanımız sayesinde demansın erken teşhis edilebileceğini tespit ettiler.

Uzmanların, insan ömrünün uzamasıyla birlikte arttığını belirttiği demans, halk arasında bunama olarak bilinen bir ileri yaş hastalığı. Özellikle son yıllarda hızla artış gösteren hastalığın, gelecekte dünyanın karşısına önemli bir problem olarak çıkabileceği düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de bunu doğrular nitelikte. Bu verilere göre şu anda toplam 55 milyon demans hastası bulunurken, gün geçtikçe bu sayı artıyor ve 2050 yılına kadar 139 milyona ulaşabileceği öngörülüyor.

Demans genel bir hastalık başlığı, alzheimer da bu hastalığın alt başlıkları arasında yer alıyor. Bu hastalık ne kadar erken tespit edilebilirse, iyileşme ve tedavi süreci de hızlıca başlayabiliyor. Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nde bulunan araştırmacılar, insanlar, fareler ve laboratuvar örnekleriyle yapılan deneyler sonucunda bazı spesifik mikroRNA'lar tanımladılar ve demans hastalığının kanımız sayesinde erkenden teşhis edilebileceğini tespit ettiler.

“Erken teşhis sağlayan testlere ihtiyacımız var”

Şu an için herhangi bir tedavisi bulunmayan ve bunun için çalışmaların devam ettiği demansa yönelik araştırma yapan bilim insanları bu araştırma sayesinde, erken teşhis sağlamak için ihtiyaç duyulan testlerin önünü açmış olabilir. Bilim insanları; sağlıklı 132 gönüllü insan, hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olan 53 yaşlı insan ve fareler üzerinde yapılan testler sonucunda ulaşılan analizlerle birlikte, zihinsel performansla bağlantılı üç mikroRNA tanımladılar. Tanımlanan mikroRNA’ların, demansın beyni nasıl ele geçirdiğini gösterebileceği ve gelecekteki riski tahmin edebileceği düşünülüyor. Bu durum, tedavilerin geliştirilmesi açısından çok faydalı olabilir.

Araştırma ekibi arasında bulunan bilim insanı nörolog André Fischer, demans başlamadan önce bunun tespit edilebileceği testlere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Demans belirtileri ortaya çıktığında, beyin zaten büyük ölçüde hasar görmüştür. Bu andan sonra konulan tanı, etkili tedavi şansı için çok geç oluyor. Demans erken teşhis edilirse, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileme olasılığı artıyor" dedi.