Araba Sürmenin Yarattığı Stres Tepkisi Ortaya Çıktı

ABD'de bilim insanları 11 katılımcı sürücü üzerinde yaptıkları bir araştırma ile, araba sürmenin sürücüler üzerinde yarattığı stres tepkisini ortaya çıkardı. Araştırma, sürüş esnasında sürücülerin karşılaştığı küçük olayların sürekliliğinin yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

Araba sürmek, pek çok farklı etken sebebiyle zaten oldukça stresli bir durum. Sıkışan trafikte kalmak, kaza riski, kırmızı ışıklar… Trafikte sürücülerde stres oluşmasına sebep olacak pek çok durum var. Ancak yapılan yeni bir araştırma, en hafif koşullar altında bile sürücülerin stres tepkisi gösterebildiğini ortaya koyuyor.

Yürütülen araştırmada, sürücülerin her gün karşılaşabileceği rutin ve oldukça hafif koşullara sahip olan bir sürüş rotası simüle edildi. Bu rotada sürücüler kırmızı ışıkta durmak ya da bir otoyola giriş yapmak gibi durumları deneyimlediler. Elde edilen veriler ise bu tür 'standart' durumların bile sürücüler üzerinde zamanla büyük stres kaynağına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırma için araç içi termal görüntüleme sistemleri kullanıldı:

11 sürücünün katıldığı araştırmada sürücülerin araçlarına vücutlarının verdiği tepkiyi gözlemleyebilmek için termal kamera sistemleri kuruldu. Aynı zamanda araçlara, aracın hızlanmasını, direksiyon hareketlerini ve fren kuvvetini kaydeden bir sistem de kuruldu. Bu şekilde sürücülerin ve aracın deney boyunca durumları yakından takip edildi. Termal kameralar, sürücülerin mimiklerini ve terlemelerini kaydederek veri sağladı. Tüm bu sistemler aynı zamanda 'sürücülerin farkında bile olmadığı' stres tepkilerini ortaya çıkarmayı sağladı.

Aynı rotada sürekli ilerleyen sürücülerde bir süre sonra ufak durumlarda bile yüksek stres tepkileri gözlenmeye başladı. 11 katılımcının yarısında oluşan bu stres tepkilerine sebep olan fenomene araştırma ekibi 'hızlanma' ismini verdi. Houston Üniversitesi'nden fizyolog Loannis Pavlidis'in "Bu fenomene 'hızlanma' diyoruz. Hızlanma, küçük olayların neden olduğu stres olarak tanımladığımız bir şey' sözleriyle özetlediği durumun neden sürücülerin yarısında ortaya çıkarken diğer yarısında çıkmadığı ise henüz bilinmiyor. Araştırma ekibi, bunun genetik yatkınlık ile ilgili olabileceğini düşünüyor.