Attığınız Adımdan Ne Kadar İyi Uyuduğunuz Belli Olabilecek

Çinli bilim insanları, uyku kalitesinin ölçülmesi için yeni bir yöntem buldular. Araştırmacılara göre artık uyku kalitesini ölçme işlemi, yalnızca iki saniyelik bir test ile belli olacak.

Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi’nden bir araştırma ekibi, insanların yürüyüşlerinden ne kadar iyi uyuduklarını belirleyebildiklerini açıkladılar. Çinli bilim insanlarının araştırmasını anlatan makale, çevrimiçi bir bilim dergisi olan PLOS One’da yayınlandı. Psikoloji Enstitüsü’nden Zhu Tingshao, makine öğrenme algoritması ve bir video oyun çevre birimi yardımıyla uykunun yürüyüşe olan etkisini belirlemek için bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Zhu ve ekibi, uykusuz kalan insanların baş ve omuzlarından öte kalça ve bacaklarının uykusuzluğa dair daha açık veri verdiğini belirledi. Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin, büyüyen bir sağlık problemi olan uykusuzluğun ölçülmesinde etkili bir yöntem olacağını iddia ediyorlar.

Kötü uyku kalitesi, obeziteden, iş kazalarına ve hatta kalp krizine kadar bir çok durumun tetikleyicisi olabilir. Çin’de devlet hastaneleri tarafından geçen yıl yapılan bir anket, Çin’in nüfusunun yaklaşık dörtte birinin uyku güçlüğü çektiğini belirledi. ABD gibi başka ülkelerdeki araştırmalar da insanların yaşadığı benzer sorunları ortaya çıkarıyor.

İnsanların uyku durumunu ve uyku kalitesini ölçmek için akıllı saatler, akıllı bileklikler, beyin dalgası monitörü veya bir hastanede MRI taraması kullanılabilir. Ama tüm bu ölçüm çözümler için insanların iş birliği içerisinde olması gerekir.

PLOS ONE’da yayınlanan araştırmadan önce yapılan araştırmalar, yetersiz uykunun yürüme hızına olan etkisini ortaya çıkarmıştı. Ancak araştırmacılar, yüzüme hızı ile yetersiz uyku arasındaki ilişkinin pratik kullanım için yeteri kadar veri ortaya çıkarmadığını belirlediler.

Buna karşılık Çin’de yapılan son araştırmada Zhu ve ekibi, geliştirdikleri sistemin, insan vücudunun tüm büyük eklemlerinde yer alan 360 çeşit hareketi izleyebileceğini iddia ediyor. Zhu ve ekibi yürüyüş verilerini toplamak için Microsoft’un oyun konsolu Xbox’ın hareket sensörü eklentisi Kinect’i kullanmak istedi. Hareket sensörü üzerinde yapılan deneylerden sonra, sensörlerden iki tanesinin, yürüyüş takibi sisteminin “gözleri” olarak belirlendi.

Sensörler, sistemde kullanılmak üzere belirlenmesine rağmen, video oyun çevre birimi dışından toplanan veriler, sonuçları engelleyen çok fazla “gürültü” içeriyordu. Araştırmacılar, verileri yararlı hale getirmek için sinyali kaybetmeden “bulanıklaştırarak” kurtarmak için bir matematiksel bir araç kullandılar.

Araştırmacıların yaşadıkları en büyük problem, özellikle kalabalık bir ortamda her insanın kameraya farklı bir mesafeden ve açıdan yaklaşmasıydı. Bilim insanları, bu zorluğu aşmak için insanların kalça eklemini izlemeye karar verdi. Kalça ve etrafındaki tüm diğer parçaların hareketlerini, bir bilgisayar tarafından tanınabilecek “standart bir yürüyüşe” dönüştürmek için matematiksel bir formül kullanıldı.

Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi’nden 50’den fazla birinci sınıf öğrencisi, kamera önünde yürümeden önce uyku kalitesi anketini tamamlayarak sistemin eğitimi ve testine katıldı.

Araştırmacıların makalede aktardığına göre sistemin tahmini ile anketin sonuçları arasındaki korelasyon katsayısı farkı 0.78’di. Makale, “Sonuçlar, yürüyüş düzenlerinin uyku kalitesini oldukça iyi ortaya koyabildiğini gösteriyor” dedi.

Çin’in Xian kentindeki Shaanxi Normal Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Huo Yongquan, bu yeni teknolojinin, faydalı bir cihaz olacağını düşündüğünü açıkladı. Araştırmaya katılmayan Huo, uzaktan algılamanın insanların gizlilik haklarını da ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Huo, “Vatandaşları korumak için yeni bir yasaya ihtiyacımız olacak” dedi.

Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacı ekibin insan yürüyüşü üzerindeki araştırması bu alandaki ilk araştırma değil. Başka bilim insanları da insan yürüyüşünün, kişisel tanımlama ve duygu tespitindeki rolü üzerinde çalışma yürütüyorlar.