Araştırmacılar, Radyo Teleskobuyla Süper Gezegen Tespit Etti

Bilim insanları, ilk kez radyo teleskobu kullanarak soğuk kahverengi cüce ya da diğer adıyla süper gezegen tespit etmeyi başardı. Gerçekleştirilen bu keşfin, diğer birçok keşfe de kapı aralayabileceği ifade edildi.

Gökbilimciler, ilk kez bir radyo teleskopu kullanarak soğuk kahverengi cüce ya da diğer bilinen adıyla bir süper gezegen keşfetti. Kahverengi cücelerin kütlesinin Jüpiter'in 15 ila 75 katı arasında olduğu ve tıpkı bizim sistemimizdeki bazı gezegenler gibi gazlı bir atmosfere sahip olduğu biliniyor.

İlk kez radyo teleskopuyla kahverengi cüce tespit edildi

BDRJ1750+3809 olarak sınıflandırılan ve Elegast olarak adlandırılan bu kahverengi cüce, radyo gözlemleriyle tespit edilen ilk yıldızdan küçük gök cismi oldu. Independent'ta yer alan habere göre bu nesneler, genellikle kızılötesi gökyüzü araştırmalarıyla tespit ediliyor.

Kahverengi cüceler, füzyon reaksiyonlarını gerçekleştiremedikleri için radyo dalga boyunda ışık yayar. Ayrıca radyo dalgaları ve kutu ışıkları gibi radyasyonlar üretmek için elektronlar gibi yüklü parçacıkları hızlandırırlar. Radyo salınımları bu zamana kadar çok az sayıdaki kahverengi cücede gözlemlendi ve bunların hepsi de kızılötesi araştırmalarla tespit edildi.

Bu seferki kahverengi cücenin radyo teleskopuyla tespit edilmesi, gökbilimcilerin çok soğuk ve soluk objeleri de tespit edebileceklerini göstermiş oldu. Bu, ayrıca serbest bir şekilde gezegen gaz devi ötegezegenlerin de tespit edilebilmesinin yolunu açtı. Araştırmanın ortak yazarı Michael Liu, bu çalışmanın Güneş'in etrafındaki en soğuk nesneleri bulmak için de yeni bir kapı araladığını söyledi.

Ayrıca soğuk kahverengi cücelerin, bilim insanlarının radyo teleskoplarıyla ölçtüğü ötegezegenlere en çok benzeyen nesneler olması sebebiyle bu keşfin, bilim insanlarına ötegezegenlerin manyetik alanlarını ölçmede yardımcı olabileceği ifade ediliyor.