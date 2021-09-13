İneklerin sindirim ve boşaltım sebepleri sebebiyle iklim için olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Bu etkiler sebebiyle Almanya’daki bir grup araştırmacı, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla ineklere tuvalet eğitimi veriyor.

Dünyadaki kısa vadeli olaylara fazla maruz kalsak da, daha uzun vadede bizleri iklim sorunu gibi bir tehlike bekliyor. Bu tehlikenin farkında olan uzmanlar, özellikle atmosferde oluşan değişimlere sebeplerine yönelik çeşitli incelemeler, araştırmalar yapıyor. Birçok sebebin yanı sıra, hayvanlar da iklim krizi tehlikesi içerisinde bir sebep olarak yer alıyor.

Sindirim ve boşaltım sistemleri, mide yapıları ve çıkardıkları gazlar dolayısıyla çiftlik hayvanları da bir süredir inceleme altında. Avrupa’nın önemli tarım ihracatçılarından olan Hollanda, çevre için zararlı olan azot salınımını azaltmak amacıyla, geçtiğimiz günlerde inek, domuz ve tavuk gibi çiftlik hayvanlarının sayısını üçte bir oranında azaltma planıyla gündeme gelmişti. Farklı bir uygulama da Almanya’daki araştırmacılardan geldi. Araştırmacılar, sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla ineklere tuvalet eğitimi vermeyi planlıyor.

“Tuvalet kullanmayı neden öğrenemesinler?”

Current Biology’de yayınlanan bir araştırmaya göre; gazları, idrarları ve dışkılarıyla sera gazı emisyonuna olan etkileri sebebiyle, bir grup araştırmacı tarafından ineklere tuvalet eğitimi verildiği bildirildi. Hayvan davranışları ve tarım bilimleri alanında uzmanlardan oluşan ekip, ineklerin çimden yapılmış tuvaletlere idrar yapmasını sağlayarak inek idrarından kaynaklanan azot oksit üretimini durdurdu.

Araştırma hakkında yapılan açıklamada, ineklerin genel olarak dışkılarını ve idrarlarını kontrol edemeyen hayvanlar oldukları sanıldığı belirtilerek, “İnekler diğer birçok hayvan ya da çiftlik hayvanı gibi oldukça zekidir ve birçok şey öğrenebilirler. Tuvalet kullanmayı neden öğrenemesinler?” ifadelerine yer verildi.