Işık, Özel Bir Yolla Kara Delikten Kaçabiliyor

Evrenimizdeki en büyük gizemlerden bir tanesi olan kara deliklere dair bildiğimiz şeyler çok sınırlı olsa da bilim insanları bu gizemli uzay nesnesi hakkındaki araştırmalarına devam ediyorlar. İşte bu araştırmalardan bir tanesinde, ışığın kara delikten kaçabileceği keşfedildi.

Evrendeki en gizemli ve belki de en korkutucu şeylerden bir tanesi kara deliklerdir. Kara deliklerin var olduğu kesin olarak bilinmesine rağmen hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Ancak bilim insanları, kara deliklerin doğasının anlaşılmasına yardımcı olma potansiyeline sahip yeni bir keşifte bulundu.

Live Science’ta yer alan habere göre bilim insanları, kütlesi Güneş’ten 10 kat fazla olan ve Dünya’dan 17 bin ışık yılı uzakta bulunan bir kara deliğin arşivlenmiş X-Ray gözlem verilerini inceledi. Araştırmacılar, ışığın, kara deliğin yoğun çekiminden kaçabilecek yeni, özel bir yol keşfettiler.

Işık, kara deliğin çekiminden kaçabilir mi?

Yapılan çalışmaya göre kara deliğin toplanma diskindeki ışık, uzaya kaçabiliyor. Araştırmacılar, incelenen kara delikteki XTE J1550-564 ışığının diskten direkt olarak kaçamadığını ancak delik tarafından çekildikten sonra tıpkı bir bumerang gibi diskten geri yansıdığını keşfettiler.

California Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Doktora Sonrası Araştırmacısı ve araştırmanın yazarı Riley Connors, taçtan (corona) gelen ve diske çarpan ışığın sektiğini ve daha sonrasında teleskoplara ulaştığını söylüyor. Connors, araştırma ekiplerinin keşfiyle ilgili olarak “Bulduğumuz ve 1970’lerde öngördüğümüz şey, diskten gelen ışığı görebileceğinizdi” dedi.

Gerçekleştirilen bu keşfin, kara deliklerin diğer yanlarını da öğrenme konusunda büyük bir kazanım sağlayacağı düşünülüyor. Örneğin; araştırmacılar, söz konusu bu ışığın ne kadar büküldüğünü ve geri sektiğini hesaplayarak kara deliklerin dönüş hızına dair yeni şeyler öğrenebilirler.

Connors, gerçekleştirilen bu keşfin, kara deliklerin ne kadar hızlı döndüğünü ölçmek için daha güvenilir bir yol olduğunu söylüyor. Araştırmacı, bu fenomenin XTE J1550-564 sisteminde kaydedildiğini ancak diğer kara deliklerin de benzer davranışlar sergileyebileceğini dile getiriyor.