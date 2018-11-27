Bilim İnsanları, Kaygıyı %65 Azaltan Bir Şarkı Buldu

Müzik, insanların rahatlamasına yardımcı olan bir sanat dalı. Bu şarkı ise, bilim insanlarının iddialarına göre stresi ve kaygıyı %65 azaltıyor.

Günümüzde herkesin derdi huzur bulmak. Stres yönetimi kursları, yoga eğitimleri, bitki çayları gibi pek çok şeyi moda yapan da bu kaygı ve stres durumundan kurtulma isteği. Bu durumda, gelecek yazın hit şarkısı araştırmacılardan gelecek olabilir.

Daha önce bazı “Bilimsel olarak onaylı, stresi ortadan kaldıran 54 şarkı” gibi çalma listeleri görmüş olabilirsiniz. Bu listeler herkese hitap etmez, herkesin zevkleri aynı değildir çünkü. Yine de ses terapisi diye bir şey var. Muhtemelen insanlar müziği keşfettiğinden beri bunu bilinçsizce kullanıyorlar.

Gelelim araştırmacılarımızın bulduklarına. Araştırmacılar, deneklerden bulmaca çözmek, bazı basit işleri yapmak gibi konularda isteklerde bulundu. Denekler bu görevleri yerine getirirken, araştırmacılar da onların nefes alış verişini, nabzını, tansiyonunu ve diğer verilerini kaydeden sensörlerle veri topladılar, bu esnada bir de müzik çalmayı ihmal etmediler. Bu müziklerin stresi azaltma etkisini incelediklerinde ise bir şarkının strese karşı diğerlerinden çok daha etkili olduğunu keşfettiler.

MindLab International’de yapılan araştırmayı yürüten Dr. David Lewis-Hodgson, stresle mücadelede en başarılı şarkının Marconi Union’dan Weightless adlı şarkı olduğunu açıkladı. Şarkıyı hemen aşağıdan dinleyebilirsiniz.