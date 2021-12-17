İş stresinin Kalp Krizi Riskine Etkisi İncelendi

Stresle ilgili yapılan yeni bir çalışma, maaş kaygısı gibi finansal endişelerin felç veya kalp krizi geçirme riskini yüzde 30 arttırabileceğini gösterdi.

Kardiyovasküler hastalıklar; kalp krizi, felç gibi kalbi ve kan damarlarını etkileyen tüm hastalıkları kapsıyor. İsviçre'de bir grup bilim insanı, her yıl milyonlarca can kaybına neden olan kardiyovasküler hastalıkların oluşmasında iş stresinin etkisini inceledi.

21 ülkeden 100 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, yüksek stres seviyelerinin kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığını gösterdi. Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma, uzun süreli stresin kan kolesterolünü, kan şekerini ve kan basıncını arttırabileceğini kanıtlamıştı. Yeni yapılan araştırmada iş stresi ve maaş kaygısı gibi endişelerin, kalp krizi ve felç riskini oldukça arttırdığı ortaya çıktı.

Finansal kaygılar kalp hastalıklarını arttırıyor

JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışmasından alınan Ocak 2003 ve Mart 2021 tarihleri arasıda toplanan verilere dayanıyor. Çalışmada Kanada, İsveç gibi yüksek gelirli; Brezilya, Polonya gibi orta düzeyli ve Hindistan, Pakistan gibi düşük gelirli olmak üzere farklı gelir düzeyindeki 21 ülkede yaşayan vatandaşlar incelendi. Hem erkek hem de kadın katılımcılarında yer aldığı çalışmada yaşlar 35 ile 79 arasında değişiyordu. Katılımcılara stres oranlarını sıfırdan üçe kadar derecenlendirerek cevaplayacağı sorular soruldu. Araştırmada 'stres', işteki veya evdeki faktörler, maddi zorluklar ya da sinirli, gergin, endişeli hissetmek olarak tanımlandı.

Sonuçlarda katılımcıların yüzde 7,3’ünün şiddetli strese, yüzde 18,4’ünün orta düzeyde strese, yüzde 29,4’ünün düşük strese maruz kaldığı ve yüzde 44’ünün hiç strese maruz kalmadığı belirlendi. Yaklaşık 10 yıl süren araştırmada, 5 bin 934 kişide felç veya kalp yetmezliği gibi şikayetlerle kardiyovasküler kaynaklı sağlık sorunları görüldü. Yüksek stresli katılımcıların kalp krizi riskinin yüzde 24 ve felç riskinin yüzde 30 arttığı görüldü. Şiddetli stres yaşayan insanların genellikle daha genç olduğu ve iş problemleri, finansal sorunlardan dolayı stres altında oldukları belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından Göteborg Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlarda yüksek kardiyovasküler hastalık riskininin tam olarak neyden kaynaklandığı bilinmiyor. Ancak vücutta damar sertleşmesi ve kan pıhtılaşması gibi birçok süreç stresten etkilenebilir” dedi. Rosengren ayrıca küresel olarak kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılabilmesi için stresin değiştirebilir bir risk faktörü gibi düşünülmesi gerektiğini belirtti.