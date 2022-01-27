Ders Çalışırken Odaklanmanıza Yardımcı Olacak 43 Müzik

Kim ne derse desin benim gibi biriyseniz ders çalışmak çok da kolay bir eylem değildir. Hepimiz o okulların sıralarından geçtik ve benzer zorluklarla karşılaştık. Ders çalışmayı sınavın son gününe bırakmalar, sınav günü 1-2 saat önce kalkıp tüm derse hakim olmaya çalışmalar benim de başımdan geçen şeyler dostlarım.
Aslında bu durum, günümüzde daha da önemli bir hal almaya başladı. İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle etrafımızda o kadar çok dikkat dağıtıcı unsur var ki ders çalışmaya başlasak dahi dikkatimiz başka yerlere kayabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için başvuracağımız çok etkili bir yol var. Odaklanmanıza yardımcı olacak, o an yaptığınız işten daha çok zevk almanızı sağlayacak şey: Müzik.
Müziğin ruhun gıdası olduğunu duymuşsunuzdur. Gerçekten de ders çalışırken fazlasıyla sıkılan ve farklı şeyler yapmak isteyen ruhunuza o gıdayı müzikle verdiğinizde çalıştığınız derslerden de daha çok keyif alabiliyorsunuz. Bizler de sizlere bu zorlu ders çalışma temponuzda odaklanmanıza yardımcı olacak, okuduğunuz bir metni ya da çözdüğünüz bir testi çok daha iyi anlamanızı katkı sağlayacak bir oynatma listesi oluşturmaya karar verdik.
Ders çalışırken nasıl müzikler dinlenmeli?
Yapılan araştırmalara göre ders çalışırken dinlediğiniz müziğin çok önemi var. Dinlediğiniz müzikte sözler yer alıyorsa odağınız istemsizce oraya kayacaktır. Özellikle anladığınız bir dilde dinlediğiniz müzikler sizi ders çalışmaktan alıp müziğin derinliklerine indirecektir. Tahmin edersiniz ki böyle bir şeyi de istemeyiz. O zaman çoğunluğu enstrümantal müziklerden oluşan listemize başlayalım.
Ders çalışırken dinlenebilecek müzikler
Aşağıda yer alan müziklerin Spotify oynatma listesine buraya tıklayarak, YouTube oynatma listesine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ludovico Einaudi - Experience
Alexandre Desplat - Statues
Escala - Feeling Good
Harry Gregson-Williams - Crusaders
RJD2 - A Beautiful Mine
Farid Harjad - Golha
Rodrigo Amarante - Tuyo
Escala - Adagio For Strings
Dmitri Shostakovich: Jazz Suite, Waltz No. 2
Ennio Morricone - Cockeye's Song
Max Richter - Luminous
Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
VioDance - The Last of the Mohicans
Metallica - Orion
Howard Shore - The Shire
Balmorhea - Remembrance
Hans Zimmer - At Wit's End
Ludovico Einaudi - Una Mattina
Lindsey Stirling - Elements
Loreena Mckennitt - Mummers Dance
Enya - Only Time
Hans Zimmer - Tennessee
Vitamin String Quartet - Back to Black
Hans Zimmer - The Dark Knight OST
The Piano Guys - Let it Go
Vivaldi Variation (Arr. for Piano from Concerto for Strings in G Minor, RV 156)
The Four Seasons - Summer in G Minor, RV. 315: III. Presto
John Williams - Schindler's List Theme
Vivaldi: The Four Seasons - 06 Concerto No. 2 in G Minor, RV 315 Summer: III. Presto
Haggard - Herr Mannelig
Moby - Porcelain
John Williams - The Imperial March
Dead Can Dance - The Host of Seraphim
Loreena McKennitt - Prologue
Kitaro - Matsuri
Yann Tiersen - Comptine d'Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano
Farid Farjad - Robabeh Jan Taghtam Deh
Alexandre Desplat - Lily's Theme
Hans Zimmer - Chevaliers De Sangreal
Hans Zimmer - Time
Farid Farjad - Ayrılık
Yann Tiersen - La Valse d'Amelie
René Aubry - Séduction