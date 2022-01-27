Ders Çalışırken Odaklanmanıza Yardımcı Olacak 43 Müzik

Ders çalışmak odaklanma gerektirir. Sessiz bir ortam ise kafanızı farklı düşüncelere sevk eder. Bugün sizlere odaklı bir şekilde ders çalışmak için dinleyebileceğiniz enstrümantal ağırlıklı müzikleri dinleyeceğiz.

Kim ne derse desin benim gibi biriyseniz ders çalışmak çok da kolay bir eylem değildir. Hepimiz o okulların sıralarından geçtik ve benzer zorluklarla karşılaştık. Ders çalışmayı sınavın son gününe bırakmalar, sınav günü 1-2 saat önce kalkıp tüm derse hakim olmaya çalışmalar benim de başımdan geçen şeyler dostlarım.

Aslında bu durum, günümüzde daha da önemli bir hal almaya başladı. İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle etrafımızda o kadar çok dikkat dağıtıcı unsur var ki ders çalışmaya başlasak dahi dikkatimiz başka yerlere kayabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için başvuracağımız çok etkili bir yol var. Odaklanmanıza yardımcı olacak, o an yaptığınız işten daha çok zevk almanızı sağlayacak şey: Müzik.

Müziğin ruhun gıdası olduğunu duymuşsunuzdur. Gerçekten de ders çalışırken fazlasıyla sıkılan ve farklı şeyler yapmak isteyen ruhunuza o gıdayı müzikle verdiğinizde çalıştığınız derslerden de daha çok keyif alabiliyorsunuz. Bizler de sizlere bu zorlu ders çalışma temponuzda odaklanmanıza yardımcı olacak, okuduğunuz bir metni ya da çözdüğünüz bir testi çok daha iyi anlamanızı katkı sağlayacak bir oynatma listesi oluşturmaya karar verdik.

Ders çalışırken nasıl müzikler dinlenmeli?

Yapılan araştırmalara göre ders çalışırken dinlediğiniz müziğin çok önemi var. Dinlediğiniz müzikte sözler yer alıyorsa odağınız istemsizce oraya kayacaktır. Özellikle anladığınız bir dilde dinlediğiniz müzikler sizi ders çalışmaktan alıp müziğin derinliklerine indirecektir. Tahmin edersiniz ki böyle bir şeyi de istemeyiz. O zaman çoğunluğu enstrümantal müziklerden oluşan listemize başlayalım.

Ders çalışırken dinlenebilecek müzikler

Aşağıda yer alan müziklerin Spotify oynatma listesine buraya tıklayarak, YouTube oynatma listesine ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ludovico Einaudi - Experience

Alexandre Desplat - Statues

Escala - Feeling Good

Harry Gregson-Williams - Crusaders

RJD2 - A Beautiful Mine

Farid Harjad - Golha

Rodrigo Amarante - Tuyo

Escala - Adagio For Strings

Dmitri Shostakovich: Jazz Suite, Waltz No. 2

Ennio Morricone - Cockeye's Song

Max Richter - Luminous

Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

VioDance - The Last of the Mohicans

Metallica - Orion

Howard Shore - The Shire

Balmorhea - Remembrance

Hans Zimmer - At Wit's End

Ludovico Einaudi - Una Mattina

Lindsey Stirling - Elements

Loreena Mckennitt - Mummers Dance

Enya - Only Time

Hans Zimmer - Tennessee

Vitamin String Quartet - Back to Black

Hans Zimmer - The Dark Knight OST

The Piano Guys - Let it Go

Vivaldi Variation (Arr. for Piano from Concerto for Strings in G Minor, RV 156)

The Four Seasons - Summer in G Minor, RV. 315: III. Presto

John Williams - Schindler's List Theme

Vivaldi: The Four Seasons - 06 Concerto No. 2 in G Minor, RV 315 Summer: III. Presto

Haggard - Herr Mannelig

Moby - Porcelain

John Williams - The Imperial March

Dead Can Dance - The Host of Seraphim

Loreena McKennitt - Prologue

Kitaro - Matsuri

Yann Tiersen - Comptine d'Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano

Farid Farjad - Robabeh Jan Taghtam Deh

Alexandre Desplat - Lily's Theme

Hans Zimmer - Chevaliers De Sangreal

Hans Zimmer - Time

Farid Farjad - Ayrılık

Yann Tiersen - La Valse d'Amelie

René Aubry - Séduction