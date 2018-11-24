Kedilerin dillerinde bulunan tuhaf uzuvları görmüşsünüzdür. Bilim insanları bu uzuvları inceleyip mükemmel kalitede tüy fırçası üretmeyi başardılar.

"Bir projeyi doğru tasarlamak istiyorsanız doğaya bakmalısınız" sözü, kedi dillerini ayrıntılı bir şekilde analiz ederek ultra etkili bir tüy fırçası türü üreten bilim insanlarından geliyor. Yüksek hızlı kamera, bilgisayarlı tomografi cihazı ve bazı diğer yardımcı ölçüm aletleriyle bilim insanları, kedilerin dillerinde bulunan uzantıların (papilla) nasıl çalıştığını analiz ederek prototip tüy fırçalarını ürettiler.

Araştırmacılar, bir damlanın onda biri kadar büyüklüğe sahip tükürük parçacıklarının her yalamada kedinin dilinden yaladığı bölgeye geçtiğini buldu. Bu sayede kediler her yalamada tükürüklerini kürkleri üzerine geçirip biriktiriyorlar. Kediler bu yetenekleriyle, kürklerini hızla soğutabiliyorlar ve temizleyebiliyorlar.

Kedilerin dillerinde bulunan bu uzantılar (papilla'lar), kedilerin yiyeceklerini kavramalarında da büyük önem arz ediyor. Kedilerin dillerinde bulunan papillaların uçlarının sivri olmasının, yiyeceği parçalamada da etkili olabileceği düşünülmekte. Aynı zamanda bu papillalar ile kediler, tüylerini yalarken, ciltlerini hafifçe kaşıyarak kan akışını hızlandırıyorlar ve bu sayede tüyleri daha iyi beslenebiliyor.

Bilim insanları elde ettikleri bilgiler doğrultusunda, 3 boyutlu yazıcı kullanarak, kedilerin dillerinde bulunan papillaların 4 kat büyütülmüş halinde bir prototip ürettiler. Üretilen bu prototip kedilerin dillerindeki papillalar ile aynı işlevi görmekte. Bu fırça sayesinde kedilerin tüyleri aynı kedilerin yaptığı gibi; pirelerden, bitlerden, tozlardan, ölü tüylerden ve alerjenlerden temizlenebilir. Bilim insanları, ürettiği fırçanın; kediler için temizlik losyonları veya ilaçları, doğrudan kedinin derisine yayma amacıyla da kullanılabileceğini belirtmekte.