Bilim İnsanları Kuzey Antarktika’da Rekor Derinliğe İndi

Araştırmacılar ve mühendislerden oluşan bir ekip, Antarktika’nın buz tabakasında 2 kilometre derinliğe başarılı bir şekilde inmeyi başardı.

Küresel ısınmanın Antarktika üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, pek çok deney yürütüyor. Son deneyde buz tabakasını sıcak su ile delen araştırmacılar, 2 kilometre derinliğe inmeyi başardı.

11 kişilik ekip, -30 dereceyi bulan soğuklarda 12 haftadır çalışmalarını devam ettiriyor. Ekip 8 Ocak’ta, 63 saat durmaksızın devam eden çalışmalarında yüzeyin 2152 metre altına indi.

Açılan delikten indirilen ekipmanlar su basıncını, buz sıcaklığını ve etrafındaki buzda görülen bozunmayı inceleyecek.

BEAMISH adlı bu proje aslında 20 yıldır gündemde olan bir proje. 2004 yılında da benzer bir girişimde bulunulmuş ancak deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İngiliz Antarktika İnceleme (BAS)’tan projenin baş araştırmacısı Dr. Andy Smith yaptığı açıklamada, “Çok uzun süre bu an için bekledim ve sonunda amacımıza ulaşmayı başardık. Batı Antarktika’da neler olduğuna dair bilgilerimizde boşluklar var ve yumuşak tortul tabakanın üstünde bulunan bu buz tabakalarını inceleyerek bu bölgenin gelecekte nasıl değişiklikler göstereceğini ve küresel deniz seviyesinin yükselmesine nasıl etki edeceğini anlayabileceğiz.” diyor.

Ekip, proje için bölgede iki kanal kazdı. Bu kanallardan ikincisi 22 Ocak’ta tamamlandı. Ekibin şubat ayının ortasına kadar buz üzerindeki çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Fizikçi ve okyanusbilimci Dr. Keith Makinson yaptığı açıklamada, “Daha ılık okyanus suyunun Batı Antarktika’nın pek çok buzulunu erittiğini biliyoruz. Anlamaya çalıştığımız şey, tabakanın altındaki tortul tabakanın ne kadar kaygan olduğu ve kıtayı ne kadar sürede denize kaydıracağı. Bu (çalışma) gelecekte Batı Antarktika kaynaklı deniz seviyesi yükselişi konusunda daha kesin bilgiler verecek.” ifadelerini kullandı.