Dünya'nın Yürek Burkan 10 Year Challenge Fotoğrafları

Gezegenimiz her ne kadar durağan gözükse de oldukça dinamik bir yapıya sahip. Üstelik Dünya'daki bu değişim öyle hızlı ve belirgin gerçekleşiyor ki gezegensel bir 10 Year Challenge fotoğrafı yayınlanabiliyor.

Bugünlerde başta Instagram olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında bir ‘10-year challenge’ (10 yıllık mücadele) trendi başlamış durumda. Bu trend ile birlikte insanlar 2009 ve 2019 yılına ait fotoğraflarını paylaşarak 10 yıllık süreçte geçirdikleri değişimleri yakınları ve takipçileri ile paylaşıyorlar.

Fakat unuttuğumuz şey, bu 10 yıllık süreçte hepimizden daha fazla değişen bir şey vardı; yegane yuvamız Dünya. Küresel iklim değişikliği her geçen gün biraz daha etkisini gösterirken 2018, okyanusların en sıcak olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Dahası, bilim insanları okyanusların düşünülenden %40 daha hızlı ısındığını açıkladılar.

10-year challenge trendi, çevrecilerin Dünya’daki bu hızlı değişimi göstermesi için oldukça yararlı oldu. Özellikle Reddit ve Instagram gibi platformlarda paylaşılan fotoğraflarda bazı bölgelerin 2009 ve 2019’daki halleri paylaşılarak biz ‘fark etmesek de’ küresel ısınmanın etkilerini bariz bir şekilde gösterdiğini hatırlattılar.

Kavurucu yazlar, gelmek bilmeyen kışlar ve dahası, küresel iklim değişikliğinin gerçekleşmekte olduğunu bariz bir şekilde gösteriyor. Fakat küresel ısınmanın bir palavradan ibaret olduğunu düşünenler hala bulunuyor. İşte Dünya’nın farklı bölgelerindeki 10 yıllık coğrafi değişimler;

Aşağıdaki fotoğraflarda İsviçre’deki Rhone buzulunun 2009 ve 2019 fotoğraflarını görebilirsiniz.

Aşağıdaki fotoğraflar 10 yıllık değil; neredeyse 100 yıllık. 100 yıl gözünüze uzun bir süre gibi gelebilir ancak eriyen her buzul kütlesi, kalan buzulların daha hızlı erimesine neden oluyor. Yani geçmişte 100 yılda eriyen buz kütlesi, bugünlerde 30-40 yılda eriyebilir.

Küresel iklim değişikliği yalnızca suyun üstünü değil, altını da etkiliyor.

Dünyanın tüm doğal güzelliği, önlenebilir küresel iklim değişikliği yüzünden yitip gidiyor.

Ünlü isimler de 10-year challenge trendini küresel iklim değişikliğini hatırlatmak için değerlendiriyor.