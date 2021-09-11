500 Milyon Yıllık Antik Deniz Canlısı Keşfedildi

Bilim insanları yarım milyar yıl önce ilk su canlılarının çoğunun bir bezelye tanesi büyüklüğünde olduğu dönemlerde ilkel denizlerde yaşamış büyük ve tuhaf bir hayvan türünü keşfettiler.

Yeni keşfedilen antik deniz canlısı, Toronto Üniversitesi'nde Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji ve Yer Bilimleri alanında Doç. Dr. Jean-Bernard Caron ve aynı üniversitede Evrimsel Biyoloji doktora öğrencisi Joe Moysiuk’un Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan ortak çalışmasıyla duyuruldu. Yeni adlandırılan Titanokorys Gainesi fiziksel özellikleriyle dikkat çekti.

Araştırmaya göre bu canlı 19,7 inç (yaklaşık yarım metre) ölçülerinde, daha küçük yüzücüleri tehdit eden yırtıcı bir eklem bacaklıydı. Hurdiid adı verilen ve sayısız şekil alan üç parçalı inanılmaz uzun bir kafa ile karakterize edilen Titanokory bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Bu devasa hayvanın büyüklüğü konusunda uzmanların yorumları şu şekilde:

Joe Moysiuk: “Kafası vücuduna göre o kadar uzun ki, bu hayvanlar yüzme kafalarından gerçekten biraz daha fazlasıdır."

Jean-Bernard Caron: "Öndeki uzuvları birden fazla yığılmış tırmık gibi görünüyordu ve küçük omurgalarında yakaladıkları her şeyi ağza getirmede çok etkili olurdu. Büyüklüğü kesinlikle akıllara durgunluk veriyor. Bu, Kambriyen döneminden kalma şimdiye kadar bulunan en büyük hayvanlardan biri."

Titanokory'nin benzerlerinin yanı sıra dev bir yüzme kafası oluşu dikkat çekiyor. Bu özelliği bile yeterince garip değilmiş gibi çok yönlü gözleri, ananas dilimi şeklinde diş kaplı bir ağzı ve yüzmek için bir dizi kanatlı bir vücut yapısı var. Araştırmacılar keşfedilen bu hayvanın zamanının sucul T-Rex’i olabileceğini belirtiyorlar.

Tarih öncesi bir yaratık

Titanokorys Gainesi kabuğunun fosili. Jean-Bernard Caron / Royal Ontario Müzesi

Antik dönemde karadaki yaşamın büyük ölçüde kısır olduğu düşünülüyor. O zamanlarda deniz altındaki hayvanlar, gezegene hâkim olan deniz tabanı ekosistemlerinde büyük ve korkutucu bir rol oynardı.

Fosiller Kanada Kayalıkları'ndaki Kootenay Milli Parkı'nda bulundu. 500 milyar yıl önce yaşadığı tahmin edilen bu yeni türün bölgedeki Burgess Shale deposunda da bulunan soyu tükenmiş başka bir hayvanın daha büyük bir akrabası olduğu düşünülüyor. Benzer ve daha yaygın türler, Cambroraster Falcatus olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar, bu iki türün deniz tabanında av için savaşmış olabileceğini söylüyor, ki bu da Titanokorys'i tarih öncesi bir savaşçıya eşdeğer kılıyor.

İlk olarak 8 Eylül 2021 tarihinde Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan Titanokorys Gainesi, aralık ayından itibaren Royal Ontario Müzesi'nde sergilenecek.