Avustralya'nın kısa bacaklı tombul yanaklı sevimli kemirgenleri vombatların dışkısı küp şeklindedir. Bilim insanları bu durumun sebebini buldular.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden Patricia Yang, hayvanlar aleminin en garip olaylarından biri olan kübik dışkılamanın sırrını çözmek üzere yola çıktı.

Yang genel olarak akışkanlar hidrodinamiği üzerinde çalışıyor olsa da çalışma konuları arasında besin sıvıları, kan ve idrar da bulunuyor. Vombatların durumu onun için büyük bir merak konusu. Bu nedenle de bu hayvanların sıvı tüketimi ve dışkılamaları üzerine bir çalışma başlatmış.Yang'a bu çalışmasında Scott Carver, David Hu ve Miles Chan eşlik etmiş.

Amerikan Fizik Topluluğu'nun Akışkanlar Dinamiği Kolu'nun 71. Yıllık Buluşması'nda çalışmalarını sunan Yang, ilk başta şüpheci olduğunu söyledi.

Vombat konusunu ilgi çekici kılan şey ise doğada bulunmayan bir şekli üretiyor olmaları. Küp şeklindeki yapılar normalde doğada bulunmaz, bizim de insanlık olarak küp şekli elde etmek için sadece iki yöntemimiz var: Kesmek ve kalıplandırmak.

Yang'ın araştırmasına göre bu durumu oluşturan şey ince bağırsak hareketleri ve elastik doku yapısı. İleride organik yapılardan ilham alınarak yeni küp yapılar oluşturma yöntemleri edinmemiz mümkün olacağına inanılıyor. Vombatların ince bağırsaklarının bitiş kısmına yakın bir noktada çerçevelerden geçen sıvı haldeki atıklar, esnek zarlar arasında katılaşarak küp şeklini alıyorlar. Görüşü oldukça kısıtlı bir canlı türü olan vombatlar dışkılarını yığarak ve koku bırakarak iletişim kuruyorlar. Bu durumun bir sonucu olarak, yıkılmayacak ve kolay yığılacak şekilde dışkılayacak adaptasyonları geliştirmiş olabilirler.