Bilim İnsanları, Yüzler,nde Maskelerle Asteroit Gözlemliyor

Porto Riko’da bulunan Arecibo Gözlemevi’nde görevli bilim insanları, Dünya’nın yakınından geçecek asteroiti, koronavirüs önlemleri nedeniyle ağızda maske, elde eldivenlerle takip ediyorlar.

Porto Riko’da bulunan Arecibo Gözlemevi’ndeki bilim insanları, tehdit oluşturmayacak şekilde Dünya’ya yaklaşan bir asteroiti zorlu şartlar altında gözlemeye devam ediyorlar. 1998 OR2 ismi verilen asteroit, 2079 yılında şimdi olduğundan daha yakın bir şekilde Dünya’nın çevresinden geçecek. Bu nedenle asteroit, Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne (PHO) olarak sınıflandırmaya dahil edildi. Bilim insanları, koronavirüs nedeniyle çalışmalarına yüzlerde maske, ellerde eldivenle devam ediyorlar.

Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne (PHO), çapı 140 metreden daha büyük ve Dünya’ya 8 milyon km’den daha yakın geçen asteroitler için kullanılan bir sınıflandırmadır. Şu ana kadar tespit edilen hiçbir PHO, Dünya için tehlike oluşturmuyor. Ancak Arecibo Gözlemevi’ndeki bilim insanları, bu asteroitlerin gelecekteki yörüngelerini belirlemek için bu asteroitleri gözlemeye devam ediyorlar.

1998 OR2 2079 daha da yaklaşacak

Gözlemevi’nde görevli bilim insanlarından olan Flaviane Venditti, “Radar ölçümleri, Dünya’ya yaklaşımları da dahil olmak üzere asteroitlerin gelecekte nerede olacağını bilmemizi sağlıyor. 1998 OR2, 2079 yılında Dünya’ya şimdi olduğundan 3.5 kat daha yakın bir uzaklıkta geçecek. Bu yüzden yörüngesini tam olarak bilmek bizim için önemli” dedi.

Arecibo Gözlemevi’ndeki Gezegen Radarı yöneticisi Anne Virkki, 1998 OR2’nin Dünya’yı etkilemesi öngörülmediği halde, Dünya’yı etkileyebilecek riskleri azaltma teknolojilerini geliştirmek için asteroitin özelliklerinin anlaşılmasının önemli olduğunu açıkladı.

Arecibo Gözlemevi’nden gökbilimcilerin çalışmaları, 1998 OR2’nin yaklaşık 2 kilometrekare büyüklüğünde olduğunun belirlenmesini sağladı. Aynı zamanda optik teleskoplarla yapılan gözlemler, bu büyük asteroitin 4.1 saatte kendi etrafında döndüğünü gösteriyor.

Bilim insanları, 1998 OR2’yi 13 Nisan’da gözlemeye başladılar. Asteroit 23 Nisan’a kadar gözlemevinden takip edilebildi. 23 Nisan’dan sonra gözlemevinin görüşünden çıkacak 1998 OR2, 29 Nisan’da Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığının 16 katı kadar bir mesafeden geçecek. Bilim insanları, 29 Nisan’daki mesafenin asteroitin Dünya’ya bu geçişindeki en yakın mesafe olacağını belirtiyorlar.