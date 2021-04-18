İnsanlık gözünü her zaman geleceğe yöneltmiş ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmıştır. Ancak bilimsel çalışmalardan da önce uzmanlara ilham veren bilim kurgu filmleri vardır. Bugünü doğru ya da yanlış tahmin eden ve sundukları hikaye ile geleceği şekillendiren en önemli filmleri ve gelecek öngörülerini inceledik.

Çoğu zaman sanat, gerçek hayattan ilham alır ve bunun üzerine bir anlatı kurgulanır. Ancak bazen de görüyoruz ki gerçek hayat sanattan, özellikle de sinemadan ilham alıyor. Günümüzden oldukça uzak bir geçmişte yapılan ve geleceği anlatan bilim kurgu filmleri bazı tahminlerde bulunuyor. Bilim kurgu filmleri bazı tahminlerinde neredeyse nokta atışı başarılar yakalarken bazı tahminler ile henüz karşılaşmış değiliz.

Bilim kurgu filmleri tarafından yapılan tahminlerle henüz karşılaşmadık diyoruz çünkü anlatılan teknolojiler ile ilgili çalışmalar o kadar hızlandı ki elimizi uzatsak yakalayabiliriz gibi görünüyor. Bazı gelecek senaryolarının ise bu konuda uzmanlara ilham verdiğini söylemek yanlış olmaz. Sinema tarihimizin bazı kült bilim kurgu filmleri ve onların bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış çıkan gelecek tahminlerini inceledik.

Bilim kurgu filmleri ile anlatılan bazı gelecek öngörüleri:

Escape From New York – Hologramlar

Mad Max serisi – Kaynak savaşları

WarGames – Siber saldırı

Blade Runner serisi – Dijital reklam panoları, uçan arabalar

Terminatör serisi – Asker robotlar

Fahrenheit 451 – Kablosuz kulaklıklar

Weird Science – 3 boyutlu yazıcılar

Geleceğe Dönüş serisi – Uçan kaykaylar, akıllı kıyafetler

Total Recall – Sürücüsüz araçlar

2001: A Space Odyssey – Görüntülü konuşma teknolojisi

Escape From New York: Hologramlar

1981 yapımı Escape From New York filmi, şüphesiz Kurt Russell’ın en başarılı filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adından da anlaşılacağı üzere film yangın yerine dönmüş bir gelecekte geçiyor ve insanlar akın akın medeniyetten kaçmaya çalışıyor. Ancak teknoloji de geleceğe uygun olarak gelişmiş durumda. En dikkat çeken teknoloji ise görüntülü konuşmanın ileri bir safhası olan hologram teknolojisi.

Kahramanımız süper güçlü bir tüfek ile savaşırken aynı zamanda yanında taşıyabildiği bir iletişim cihazı ile kolayca insanlarla iletişim kuruyor ve bu iletişim sırasında karşısındaki insanın hologram versiyonunu görebiliyor. Günümüzde hologram teknolojisinin temelleri atıldı hatta pek çok örneğini de gördük. Ancak filmdeki gibi anlık bir hologram yaratma teknolojisi şu an için kullanılabilir durumda değil.

Mad Max serisi: Kaynak savaşları yaşanacak

İlk filmi 1979 yılında çekilen Mad Max serisi toplam 4 filmden oluşuyor. Hatta seri 2015'te çekine Fury Road ile yeniden başladı. Oldukça karanlık bir geleceğin anlatıldığı kıyamet sonrası senaryoya sahip olan filmin gelecek öngörüsü ise kaynak savaşları. Korkarız bu henüz gerçekleşmese bile doğru çıkacak bir tahmin olabilir. Çünkü artık altın ya da petrol değil, su gibi hayati kaynakların kısıtlı olmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Dikkatli olmazsak çok uzak olmayan bir gelecekte kendimizi Mad Max senaryosunun içinde bulabiliriz.

WarGames: Siber saldırı çağı başlayacak

1983 yapımı olan WarGames filminin çekildiği dönemde internet ve bilgisayar piyasası henüz emekleme dönemindeydi. Ancak sinema böyle bir şey. O günden bugünleri gören film, internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşacağını hatta günümüzün en büyük tehditlerinden biri olan siber saldırıların gerçek olacağını öngördü. Bir devam filmi çekilseydi eminiz Facebook veri ihlali skandallarını bile tahmin edebilirdi.

Blade Runner serisi: Dijital reklam panoları, uçan arabalar

Bilim kurgu dünyasının en önemli kült filmlerinden biri olarak kabul edilen Blade Runner serisinin ilk filmi 1982 yılında çekildi. 2017 yılında bir de devam filmi yapılan film, Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? romanının sinema uyarlamasıdır ve neredeyse her sahnesinde yeni bir gelecek öngörüsünde bulunur.

Blade Runner serisinde en dikkat çeken gelecek öngörüleri ise dijital reklam panoları ve uçan arabalardır. Uçan araba prototipleri ile ilgili her geçen gün yeni bir haber görüyoruz ancak şu an için kullanılabilir bir teknoloji değil. Dijital reklam panoları ise o kadar yayın hale geldi ki mahallemizdeki otobüs durağında bile görmemiz mümkün. Film distopik bir gelecek öngördüğü için başka tahminlerinin gerçekleşmemesini diliyoruz.

Terminatör serisi: Asker robotlar

İlk filmi 1984 yılında yapılan Terminatör film serisi, ilk film ile yarattığı güçlü etkiyi devam filmleriyle de sürdürmeyi başardı. Film, robotlar ile insanların çatıştığı bir gelecek resmediyor ve bu resimde de öne çıkan asker robotlar oluyor. Henüz tam olarak uygulanmasa da robot asker teknolojisinin başarılı prototipler ürettiği biliniyor. İHA ve SİHA gibi teknolojiler de filmdeki gibi olmasa da asker robotlara örnek olarak gösterebileceğimiz teknolojilerdir. Ayrıca Bostonm Dynamics tarafından üretilen robot köpek Spot'un askeri operasyonlar için kullanılması da an meselesi. Kuru kafalı insan robotları için önümüzde daha çok uzun bir yol var.

Fahrenheit 451: Kablosuz kulaklıklar

Fahrenheit 451 filmi 1966 yapımı olsa da hikayesini aynı adı taşıyan Ray Bradbury imzalı kitaptan alıyor. Film, itfaiyecilerin görevinin kitap yakmak olduğu son derece karanlık ve distopik bir geleceği öngörüyor. Ne mutlu ki hikayenin öngörülerinden yalnızca biri, kablosuz kulaklık teknolojisi gerçek oldu. Filmde kitap yakan itfaiyecilerin kullandığı kablosuz kulaklar, bugün hepimizin kullandığı bluetooth kulaklık teknolojisinin öngörülmüş versiyonudur.

Weird Science: 3 boyutlu yazıcılar

1985 yapımı Weird Science filmi, çok başarılı bir film olarak kabul edilmese de nokta atışı gelecek tahmini ile listedeki filmler arasında öne çıkıyor. Filmde iki liseli dahi evlerinde yaptıkları bir 3 boyutlu yazıcı ile hayallerindeki kadını üretiyor. Şu an için 3 boyutlu yazıcı ile tam bir insan yapamıyoruz ancak kalp ve böbrek gibi birçok hayati organının 3 boyutlu yazıcılarla yapım süreci geliştiriliyor.

Pek çok farklı nesnenin kolayca üretildiği 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin geliştiği yakın bir zamanda organ yetmezliği sorununun ortadan kalkacağı hatta bu cihazlarda gıda üretimi yapılarak açlık sorununun da yok olacağı düşünülüyor. Geliştiricilerin Weird Science filminden ilham almadığını kim söyleyebilir?

Geleceğe Dönüş serisi: Uçan kaykaylar, akıllı kıyafetler

İlk filmi 1985 tarihli, 3 filmden oluşan Geleceği Dönüş serisi denilince akla ilk gelen uçan kaykaylar ve giyenin bedenine uyum sağlayan akıllı kıyafetler oluyor. Uçan kaykayları hepimizi heyecanla bekliyoruz ama bilim insanları bir türlü istediğimizi vermiyorlar. Aynı şekilde onlarca kıyafete tonla para ödemek yerine her bedene uygun, kendi kendini temizleyen kıyafetler de hepimizin hayali ancak yakın zamanda böyle bir teknoloji kullanılır olacak gibi görünmüyor.

Total Recall: Sürücüsüz araçlar

1990 yapımı Total Recall filmi de Philip K. Dick tarafından kaleme alınan bir hikayenin sinema uyarlamasıdır. Başrolünde Arnold Schwarzenegger’i gördüğümüz filmde en dikkat çeken gelecek öngörüsü sürücüsüz araçlardır. Filmdeki gibi çirkin robotlar yok ancak sürücüsüz, otonom araçlar çok yakın bir gelecekte yollarda olacak. Bu içeriği birkaç yıl sonra güncellediğimiz zaman Total Recall hepimizin severek kullandığı sürücüsüz araçları doğru tahmin etti diyebileceğiz.

2001: A Space Odyssey: Görüntülü konuşma teknolojisi

Bilim kurgu dediğimiz zaman akla gelen ilk yapımlardan olan kült film 2001: A Space Odyssey, Arthur C. Clarke'ın bir öyküsünün Stanley Kubrick tarafından sinemaya uyarlanmış versiyonudur. Filmde geleceğe dair pek çok farklı öngörü bulunuyor ancak görür görmez tanıdığımız teknoloji görüntülü konuşmadır. Şu an akıllı telefonlarımızda bile kolayca gerçekleştirebildiğimiz görüntülü konuşma teknolojisi ilk kez 1968 yapımı bu filmde karşımıza çıkıyor.

Eski bilim kurgu filmleri, öngördükleri gelecek dünyası ve doğru ya da yanlış tahminleri üzerine ne kadar konuşsak az gelir. Sizin de filmlerde gördüğünüz ve gerçekleşen, gerçekleşmeyen ya da gerçekleşmesini istediğiniz gelecek öngörülerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.