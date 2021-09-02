Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

İki hafta arayla gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı sonrasında önümüzdeki süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden beri genellikle iki haftalık aralarla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarının bugün gerçekleştirilen ayağı tamamlandı. Toplantıya, okullarda yüz yüze eğitime geçilecek ve üniversitelerin açılacak olması nedeniyle toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı.

Toplantıda ele alınan konuları toplantı sonrasında aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözlere yer verdi: "Kurumlarımız arasındaki tam 2021-2022 yılına başlamadan son toplantımızda, eğitime başlanılması ve tedbirlerin son bir değerlendirmesini yapmaktı. 2020 yılı başlarından itibaren sağlık yönünden en çok büyüklerimizi, eğitim öğretim açısından gençlerimizi etkiledi."

'Tünelin çıkışı görünüyor'

"2021 yılı ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha anlaşılması, gerekse aşının devreye girmesiyle önümüzü görebileceğimiz günlere geçtik. Sizlere aşı programımız başlarken 'Tünelin ucundaki ışık göründü.' demiştim. 'Bugün tünelin çıkışı görünüyor.' diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim."

"Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın %81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların %90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın %90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir."

'Eğitimin eksik kalması geleceğimiz için çok üzücü'

"Önümüzdeki hafta başından çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür."

Okulların yüz yüze geçecek olması hasebiyle toplantıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencileri bekleyen süreç hakkında şu açıklamada bulundu: "Öncelikle okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize rehberlik eden Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

'DSÖ ve UNİCEF, eğitimin yüz yüze devam etmesinin hayatini önemini vurguluyor'

"Korona salgını dünyayı etkisi altına aldığından bu yana tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin salgından en az düzeyde etkilenmeleri için Sağlık Bakanlığımız ile birlikte çalıştık. DSÖ ve UNİCEF gibi kuruluşlar eğitimin kesintisiz olarak yüz yüze devam etmesinin hayatı önem taşıdığını ifade ediyorlar. Yüz yüze eğitime geçilmesi artık bir tercih olmaktan çıkmış, artık zorunluluk hâline gelmiştir."

Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı ile attık. Koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri 81 ile gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan dezenfektan temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik.

'Her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz'

"2021-2022 öğretim yılında hazırlık döneminde okullarımızın bu sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi okullarımıza gönderdik. Maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik personelini görevlendirilmesini tamamlamış bulunuyoruz."

"Eğitim öğretim 6 Eylül'de başlıyor ama uyum haftası dün 1 Eylül'de başladı. Minik öğrencilerimiz okula başladı. Okul öğrencisi ve 1. sınıflar 2 gündür okula gidiyorlar. 2 günlük süreç sorunsuz bir şekilde başladı. Yavrularımızın gözlerindeki mutluluk, öğretmenlerin öğrencileriyle buluşma hazzı her fedakarlığa değerdi."