Hayatın Ne Zaman Normale Dönebileceğini Açıklandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, NTV’de yaptığı konuşmada koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Kara, kurallara dikkat edersek mayıs sonu ya da haziran başı gibi normale dönebileceğimizi açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara, NTV’de katıldığı bir programda koronavirüs salgınına ilişkin soruları yanıtladı. Bu sorulardan “Normal hayata ne zaman döneriz?” sorusuysa dikkat çekti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sorulan soruya istinaden “Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak mayıs sonu ya da haziran başı gibi dönebiliriz" şeklinde açıklama yaptı.

Salgının en yüksek vaka sayısı olan pik noktasına yakın zamanda ulaşılacağını düşündüğünü belirten Kara, “Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak mayıs sonu ya da haziran başı olabilir” dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, havalar ısınınca daha çok kullanılmaya başlanacak klimalarla ilgili soruya da cevap verdi. Filtreleri temizleniyorsa klimaların ciddi bir sorun yaratmayacağını bildiren Kara, temizlenmez ve bakımı tam yapılmazsa klimaların enfeksiyon riskini çok küçük de olsa artırabileceğinin altını çizdi.

Koronavirüs nerelerden bulaşıyor?

Virüsün vücuda solunum sistemi üzerinden girdiğini aktaran Prof. Dr. Ateş Kara, şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmediklerini belirtti. “Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve elinizi yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur” diyen Kara, virüsün kumaşların üzerinde bir nebze daha uzun yaşadığını ancak kumaş üzerinde kalan virüsün bizi daha fazla hasta yapıp yapmadığına dair şu anda bir bulgu olmadığını belirtti.

Bağışıklık kazanılıyor mu?

Koronavirüs hastalığını geçiren kişilerin bağışıklık kazanıp kazanmadığı sorusuna cevap veren Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, “Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Koronavirüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Aşı ne zaman çıkacak?

Koronavirüs aşısını Aralık 2020/Ocak 2021 gibi uygulamayı beklediklerini belirten Dr. Kara, bu konuda güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Sıtma aşısının 32 senede bulunduğunu hatırlatan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, sürecin olabildiğine kısaltılmaya çalışıldığının altını çizdi.