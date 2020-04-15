Bilim Kurulu Üyelerinden Sahte Profil Açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyeleri, sahte sosyal medya hesaplarından şikayetçiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ateş Kara, bir hesap kapattırdıktan sonra yeni bir sahte hesabı daha tespit ettiğini söylüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline gelen koronavirüs salgını, Türkiye'yi de teyakkuza geçirdi. Süreci, ilk günden beri kontrol altında tutmaya çalışan Sağlık Bakanlığı, salgınla ilgili derinlemesine çalışabilmek adına "Koronavirüs Bilim Kurulu" oluşturdu. Alanında uzman isimlerden oluşan Bilim Kurulu, süreci yakından takip ederek Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde ve sürecin bir an önce atlatılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu üyeleri, şu sıralar ciddi anlamda rahatsız edici bir konudan muzdaripler. Kurul üyelerinin isimlerini kullanarak sosyal medya hesapları açan art niyetli kişiler, bu hesaplar üzerinden halkı tedirgin edecek bazı açıklamalarda bulunuyorlar. Bu açıklamalar, kurul üyelerinin dikkatinden de kaçmamış olacak ki şimdi, konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Adına sahte sosyal medya hesabı açılan isimlerden bir tanesi de Prof. Dr. Ateş Kara. Kara, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda kendisinin sosyal medyaya yakın bir isim olmadığını ancak kendisi adına açılmış hesaplardan bilgisi olduğunu ifade etti. Söz konusu hesapta 10 binden fazla takipçi bulunduğunu söyleyen Kara, bazı paylaşımların yanlış anlaşılmalara müsait olduğunu söylüyor.

Kara, söz konusu sahte hesabın Twitter üzerinden açıldığını ve bilgisi olduktan sonra da derhal harekete geçtiğini ifade ediyor. Ancak ilk etapta hesabı kapattıramadığını ifade eden Kara, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gerekli çalışmaların yapıldığını ve hesabın kapatıldığını ancak sonradan bir sahte hesabın daha ortaya çıktığını ifade ediyor. Kara, gerekli olursa bu hesapları açan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabileceğini de söylüyor.

Fahrettin Koca adına açılmış 14 sahte hesap var

Konuyla ilgili diğer açıklamalar ise Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof.Dr. Levent Eraslan tarafından yapıldı. Eraslan, konunun daha geniş çapta olduğunu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik bile 14 kadar sahte hesabın oluşturulduğunu tespit ettiklerini ifade ediyor.

Eraslan'ın açıklamalarına göre sahte hesap oluşturmanın iki nedeni bulunuyor. Bu nedenlerden bir tanesi, halkı panik ve infiale sürüklemek. Eraslan, bu durumun bir terör suçu olduğunu ifade ederek bu amaçla sahte hesap açan kişileri açıkça uyarıyor. İkinci nedenin ise ticari olduğunu ifade eden Eraslan, bu hesaplarla takipçi elde ederek, sonradan bu hesapların satıldığını ifade ediyor.

Eraslan tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, denk geldikleri sahte hesapları "[email protected]"ye e-posta olarak bildirmeliler. Ayrıca Eraslan, vatandaşların bu konuya önem vermesi gerektiğini aksi takdirde bu tür hesapların çoğalacağını sözlerine ekliyor. Konunun Ceza Hukuku tarafına da değinen Eraslan, ilgililer hakkında 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu ifade ediyor.