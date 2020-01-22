1962 yılından bu yana hem teknoloji ve kariyer alanında hem de enerji ve elektronik alanlarında faaliyetlerini sürdüren sayılı kulüplerden olan Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü, bu yıl Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi etkinliğinin 6.’sını düzenleyecek. Etkinlik sırasında bilim ve teknoloji alanından pek çok konuşmacı, tecrübelerini katılımcılara aktaracak.
Bilim ve mühendisliğin zeka işi olduğunun tüm boyutlarıyla ve objektif bir bakış açısıyla ele alınacağı etkinlikte; kadınların bilim ve teknolojide yerleri, globalde ve ulusalda kadınların yeri ve göğüs gerdiği zorluklar, iş yerlerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği ve liseli öğrencilere neden bu alanları seçmeleri gerektiği gibi konular ele alınacak.
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü ev sahipliğinde 22 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buecieee.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Etkinliğe gitmek isteyen okuyucularımız, aynı web sitesi üzerinden kayıt olabilirler.
Kesinleşen konuşmacılar:
- Melih Serin – Etkinlik Koordinatörü
- Çiğdem Kayalı—Microsoft Ortadoğu ve Afrika İş Ortakları Teknoloji Direktörü
- Buket Çelebiöven—Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü
- Eray Kaya—Garanti Teknoloji Bankacılık Uygulamaları İş Alanı Genel Müdür Yardımcısı
- Aytül Erçil—Vispera Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
- Işıl Yalçın—Ericsson Genel Müdürü
- Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz– İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi
- Burcu Kuyucu — GSK İK Direktörü
- Doç. Dr. Duygu Sağ Wingender– Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
- Prof. Dr. Şirin Tekinay—Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Etkinliğe katılacağı kesin olan şirketler:
- GSK
- Pfizer
- Mercedes
- Vodafone
- Fiba
- Unilever