22 Şubat'ta gerçekleşecek 6. Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca birbirinden önemli konuşmacılar, katılımcılara tecrübelerini aktaracak.

1962 yılından bu yana hem teknoloji ve kariyer alanında hem de enerji ve elektronik alanlarında faaliyetlerini sürdüren sayılı kulüplerden olan Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü, bu yıl Bilim ve Teknolojide Lider Kadınlar Zirvesi etkinliğinin 6.’sını düzenleyecek. Etkinlik sırasında bilim ve teknoloji alanından pek çok konuşmacı, tecrübelerini katılımcılara aktaracak.

Bilim ve mühendisliğin zeka işi olduğunun tüm boyutlarıyla ve objektif bir bakış açısıyla ele alınacağı etkinlikte; kadınların bilim ve teknolojide yerleri, globalde ve ulusalda kadınların yeri ve göğüs gerdiği zorluklar, iş yerlerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği ve liseli öğrencilere neden bu alanları seçmeleri gerektiği gibi konular ele alınacak.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü ev sahipliğinde 22 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buecieee.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Etkinliğe gitmek isteyen okuyucularımız, aynı web sitesi üzerinden kayıt olabilirler.

Kesinleşen konuşmacılar:

Melih Serin – Etkinlik Koordinatörü

Çiğdem Kayalı—Microsoft Ortadoğu ve Afrika İş Ortakları Teknoloji Direktörü

Buket Çelebiöven—Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü

Eray Kaya—Garanti Teknoloji Bankacılık Uygulamaları İş Alanı Genel Müdür Yardımcısı

Aytül Erçil—Vispera Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

Işıl Yalçın—Ericsson Genel Müdürü

Doç. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz– İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Burcu Kuyucu — GSK İK Direktörü

Doç. Dr. Duygu Sağ Wingender– Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şirin Tekinay—Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

Etkinliğe katılacağı kesin olan şirketler: