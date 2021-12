2021'i geride bırakmamıza sayılı günler kalmışken, Bill Gates kişisel blogunda bu zorlu seneyi özetlediği bir yazı yayınladı. Gates, yazısında 'iyisiyle kötüsüyle' 2021'i uzun uzun anlattı ve 'iyimser' olmak için bazı nedenler sunmayı denedi.

2020 hepimiz için çok zor bir yıldı. 2021, daha da zor oldu. Pandeminin bir türlü bitmeyişi, dünya genelinde türlü doğal afetlerin artması, krizler, can sıkıcı gündemler derken, nasıl başladığını anlamadan 2021'i de bitirdik.

Bill Gates de bir blog yazısı ile 2021'de benzer hisler yaşadığını ve bu zorlu yılın ardından 2022'ye daha 'iyimser' bakmak için elimizde olanları uzun uzun anlattı. Bildiğiniz üzere Bill Gates, kişisel blog sitesinde kitap önerilerinden gündem değerlendirmelerine türlü konularda yazılar paylaşıyor ve her sene sonunda o seneyi değerlendirdiği bir yazı yayınlamak da bir nevi 'gelenek'

'Zorlu bir yılın ardından iyimser olmak için nedenler'

Bill Gates'in 2021 yılı için kaleme aldığı yazısının başlığı 'Reasons for optimism after a difficult year' yani 'zorlu bir yılın ardından iyimser olmak için nedenler. Yazı epey uzun ve oldukça detaylı bir 2021 özeti. Genel olarak pandemiden, aşılardan ve 'yeni normal' ile ilgili zorluklardan bahsedilen yazıda 'o bu sene mi olmuştu' dedirten bazı olaylar da yeniden karşımıza çıkıyor. Süveyş Kanalı'nı tıkayan ve haftalarca gündemimizi meşgul eden 'Ever Given' gemisi gibi.

Genel olarak umutsuzluk, kutuplaşma, gündemin yarattığı yıkıcı etki ve medyanın (hem sosyal hem geleneksel) bu konuya 'katkıları' konularına da değinen Gates, bu konuda ''Bu genellikle sorunu nasıl çözeceğimize dair fikirlerimi ortaya koyduğum yer. Ancak gerçek şu ki, cevaplar bende de yok. Başkalarının, özellikle de gençlerin fikirlerini araştırmaya ve okumaya devam etmeyi planlıyorum.'' diyerek 'Acaba internete bu kadar bağlı gençler, internetle bu kadar iişkili bir sorunu nasıl çözecekler' gibi bir yorumla merakını dile getiriyor.

2021'in dijitalleşme üzerindeki etkisiyle ilgili de fikirlerini açıklayan Bill Gates, özellikle eğitim alanında ve 'çalışma modelleri' noktasında dijitalleşmenin ve pandeminin kalıcı bir etkisi olduğunu söyledi. Peki tüm bu gündemlerin dışında genel olarak, Bll Gates 2022 için neden 'iyimser' olabileceğimizi söylüyor?

Burada genel mesaja bakacak olursak Bill Gates, 2022 için artık 'pandeminin sonunun göründüğünü' söylüyor. Ayrıca HIV ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde yaşanan gelişmelerin de 2022 için heyecan verici olduğunu söyleyen Gates, 2022'de yeşil enerji konusunda da önemli gelişmeler yaşanacağını düşünüyor.

Toplam okuma süresi 27 dakika olan ve pek çok yönüyle size de 2021'i yeniden hatırlatacak bu yazıya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.