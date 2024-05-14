Melinda French (Gates), Bill Gates ile kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'ndan ayrılmaya karar verdi. Bill Gates, bu karar kapsamında eski eşine milyarlarca dolar ödeme yapacak.

Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates'in eski eşi Melinda French (Gates) ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Melinda French, Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki görevinden istifa etti. Bill Gates ile yeni bir anlaşma yapan Melinda French, hayır işlerine tek başına devam edecek.

Edinilen bilgilere göre French, Bill & Melinda Gates Vakfı'ndan 7 Haziran'da resmen ayrılacak. Sonraki aşamada da kadınlar ve aileler adına çalışmaya devam edecek. Melinda French'in hayatında değişecek olan tek şey, çalışmalarını artık bireysel olarak yapacak olması.

Bill Gates'ten tam 12,5 milyar dolar aldı!

Bill Gates ve eski eşi, 2021 yılında boşandıklarında vakıftaki çalışmalarla ilgili birkaç yıllık bir anlaşma yapmışlardı. Sürecin gidişine göre sonraki dönemde neler yapılacağı konuşulacaktı. İşte o anlaşma, artık sona ermiş gibi görünüyor. Melinda French, aldığı karar kapsamında Bill Gates'ten tam 12,5 milyar dolar aldı. Bu dudak uçuklatan para, Bill Gates'in kişisel servetinden sağlandı.

Konuyla ilgili açıklamasında "Bu kolayca aldığım bir karar değildi." diyen Melinda French, Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yapılan tüm çalışmalar için gurur duyduğunu ifade etti. Bill Gates ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.