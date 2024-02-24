Bill Gates deyince artık aklımıza Microsoft’tan çok komplo teorileri geliyor. Biz de bu akıl tutulması yaşatacak, fantastik filmleri aratmayan teorilerden bazılarını bir araya getirdik.

Yazılımcı, iş insanı, yatırımcı, yazar ve hayırsever olan Bill Gates’i en çok, Microsoft’un kurucu ortağı olmasıyla biliyoruz. Adının en az Microsoft kadar yan yana geldiği bir diğer şey ise komplo teorileri.

2013’te idam edildiği ve klonunun dünyada gezdiği mi dersiniz, dünya nüfusunu azaltma çalışmaları mı, Dünya'nın frekansıyla oynadığı mı, deri altımıza mikroçip yerleştirip bizi izlediği mi… Hazırsanız tüm bu teorilerin ayrıntılarına birlikte bakalım. Bazılarına sesli kahkaha atabilirsiniz.

Bill Gates’in Dünya’nın frekansını bozacağı iddia edilen Schumann rezonansı komplo teorisiyle başlayalım.

İlk olarak Schumann rezonansını açıklayalım. Schumann rezonansı, yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal titreşime verilen isimdir.

Küresel elektro manyetik bir alanın oluşması ve bu alan bünyesindeki titreşimsel veriye ilişkindir. Dünya’nın frekansının adıdır da diyebiliriz. Ayrıca frekans değeri değişiklik de gösterebilir.

Peki bunun Bill Gates ile ilgisi ne? Aslında epey komik ama şöyle söylentiler olmuştu: 2 sene önce iddia edilene göre 8 Kasım'da Dünya’nın frekansına müdahale edilecekti ve frekans 7.8’den 6.0’a indirilecekti.

Böyle olunca ağaçlar ve çiçekler solacaktı, kıtlık olacaktı, üreme azalacaktı, arı ölümleri başlayacaktı, hastalıklar çoğalacaktı… Kısacası kıyamet gelecekti. Eh, üstünden 1 seneyi aşkın süre geçmiş ve kıyamet sanıyoruz ki kopmadı.

Diğer teori ise doğal tuzun Bill Gates’in üreteceği yapay tuzla değiştirileceğiydi.

İddiaya göre Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), doğal tuzu ortadan kaldıracak ve yerine mRNA kimyasalları destekli yapay tuzunu koyacaktı.

Gates de bunu finanse edecekti. Bu bilginin yayılması, “The Peoples Voice” adlı, sürekli sahte haberler ve komplo teorileri paylaşan bir site nedeniyle olmuştu. Tabii insanlar da Bill Gates adını duyunca hemen atlamıştı.

Ancak FDA’nın doğal tuz yerine mRNA’lı tuzun kullanımını teşvik ettiğine ya da Bill Gates’in tuz muadili odaklı firmaları finanse ettiğine dair yine hiçbir kanıt yok.

“Küresel İnsan Nüfusunu Azaltma Merkezi” olduğunu söylemişlerdi.

Bill ve Melinda Getes Vakfı; Bill Gates ve eski eşi Melinda Gates tarafından yönetilen, sıtma ve açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir vakıf.

Pandeminin başlarında yayılan fotoğrafa göre Bill ve Melinda Gates Vakfının girişinde “Küresel İnsan Nüfusunu Azaltma Merkezi” yazdığına dair görseller internette hızla yayıldı.

Elbette bu görsellerin montaj olduğu ortaya çıktı. Yukarıdaki görsel ise orijinali. Kaldı ki böyle bir şey yapıyorlarsa bile kim vakfının girişine ulu orta yazar ki? Üstelik bu görsele inanan ve yaymaya devam eden hâlâ birçok insan var.

Bill Gates ve eski eşinin 2013 yılında ölüp yerlerine klonlarının geçtiği bile söylendi.

İddiaya göre Bill Gates ile Melinda Gates, 2013 yılında Hindistan’da idam edilerek öldürüldü ve Melinda aslında erkek… Biz söylemekten bıktık ama yine söyleyelim: Melinda ve Bill çiftinin 2013 senesinde öldüğüne dair bir kanıt yok.

Komplo teorilerinin kaynağı ise bir soyağacı oluşturma sitesi. Ancak anlaşılıyor ki bu sitenin verileri kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilip çarpıtılabiliyor.

Eh, hepimizin bildiği Covid-19 komplo teorisine gelelim: Bill Gates güya aşılarla bize çip yerleştirdi.

Söylentiye göre Bill Gates, aşılar vasıtasıyla vücudumuza izlenebilir mikroçip yerleştirdi. Bizim saat kaçta tuvalete gidip kaçta yemek yediğimizle ne yapacağı konusu ise meçhul...

İddianın kökeni, Gates’in vakfının desteklediği bir çalışmaya dayanıyor. Çalışmada aşı bilgilerinin özel bir mürekkeple enjekte edilerek saklanabilmesi hedefleniyordu ama bunun mikroçiple bir ilgisi yoktu.

Bill Gates ise tüm bu Covid komplo teorilerine karşı fikri sorulduğunda şöyle demişti: “2015'te global bir salgının patlak verip milyonlarca kişiyi öldüreceğine dair endişelerimden bahsettim. Vakfım, hayat kurtarmak için aşı araştırmalarına fon sağlıyor. Aşılar için milyarlar harcıyorum. Son 20 yıl içinde 5 yaşın altındaki çocukların ölümlerinin yarıya inmesini sağladık ve bundan gurur duyuyorum. Çip takıp neden insanların nerede olduklarını bilmek isteyeyim, bu bilgiyle ne yapacağım?”

Covid-19’dan sonra yeni bir komplo teorisinin de hedefi olmuştu: Maymun çiçeği…

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, 2022 yılında yaptığı açıklamada Bill Gates’in daha fazla para kazanarak dünyayı yönetmek için maymun çiçeği virüsünü kullanacağını iddia etmişti. Peki kanıt? Yoktu…

Yine de Bill Gates’in maymun çiçeği hastalığı ile ilgili insanlar üzerinde deneyler yaptığı söylenerek birçok anonim hesap üzerinden hashtag kampanyaları başlatıldı.

Salgın hastalıkların Bill Gates ile ilişkilendirilmesi bitti mi sandınız? Hayır, çiçek hastalığı için de suçlanmıştı.

Birçok sağlık uzmanı, çiçek hastalığına karşı dünyayı uyarmıştı ama ne hikmetse Bill Gates’in uyarması yine komplo teorilerine yol açmıştı. Bir hastalığa karşı uyarıda bulunan kişinin, o hastalığı yayacak kişi olmasını düşünmek gerçekten gülünç.

Evet, tüm bu salgınların Bill Gates ile ilişkilendirilmesi çok normal çünkü adam salgın hastalıkların üstesinden gelmek için aşıların geliştirilmesini destekliyor ve bu konuların sıkı takipçisi! Zaten teorileri ortaya atanlar da genellikle aşı karşıtları.

Bonus: Daha önce küresel ısınma ve hayvancılık bağlantısı üzerine yazdığım bir içeriğe de şöyle bir yorum gelmişti.

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