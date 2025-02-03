Bill Gates, yarın yayımlanacak olan yeni kitabı Source Code ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gates'in hayatını anlatacak 3 kitabın ilki olacak Source Code, en çok da itiraflar nedeniyle gündem olacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, önümüzdeki günlerde çok konuşulan isimlerden biri olacak. Zira Bill Gates'in hayatını anlatacak üçleme kitabın ilki olan "Source Code" (Kaynak Kodu) isimli kitap, yarın itibarıyla raflardaki yerini alacak.

Source Code, Bill Gates'in çocukluğunu, üniversite dönemini ve Microsoft'un ilk birkaç yılını konu alacak. Bill Gates, bu kitapta samimi itiraflarda bulunacak. Hatta onlardan bazıları da şimdiden açıklandı ve Source Code, sırf bu itiraflar nedeniyle bile gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor.

İşte kitaptaki itiraflardan biri

Bir daha LSD kullanırken bunu bir daha tek başıma yapmayacağıma, hele de ertesi gün diş operasyonum varsa kullanmayacağıma yemin ettim.

Bill Gates'in Source Code itiraflarından bir tanesi LSD kullanımıyla ilgili. Gates, Microsoft'un kurucu ortaklarından Paul Allen’ın kendisine böyle bir tavsiye verdiğini ve bunun sonucunda iyi şeyler yaşanmadığını söylüyor.

Bir başka itirafta ise çocukluğun zor geçtiğini anlatan Bill Gates, bugün çocuk olsa otizm teşhisi konulacağını belirtiyor. Gates, Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs ile ilk karşılaşmasını ve henüz 17 yaşında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Kent Evans'ı da bu kitapta anlatıyor.

Bill Gates'in Source Code hakkında verdiği röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz