Bill Gates'ten Samimi İtiraf: "Şimdiye Kadarki En Büyük Hatam..."

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde şirkete 400 milyar dolara mal olan ve kariyerini belirleyen bir hatası hakkında açıklamalarda bulundu.

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, şirket tarihinin ve kariyerinin en büyük hatasının mobil işletim sistemi yarışını Google’ın Android’ine kaptırmak olduğunu açıkladı. Gates, bu hatanın şirkete 400 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Girişim firması Village Global’in düzenlediği bir etkinlikte konuşan Gates, Microsoft’un mobil işletim sistemi pazarında neden yer edinemediğini şu sözlerle açıkladı:

"Yazılım dünyasında özellikle de bu denli platformlarda kazanan her şeyi alır. Şimdiye kadarki en büyük hatam Microsoft’ta Android gibi bir ürün geliştiremememizdi. Android, Apple dışında kalan telefonlar için standart platform oldu. Bu, Microsoft’un elde etmesi gereken bir şeydi."

Microsoft telefon sektöründe üç yıl geç kaldı

Apple, iPhone ile Haziran 2007’de telefon sektörüne giriş yaptı. Android destekli telefonlar ise Eylül 2008’de piyasaya sürüldü. Microsoft’un Windows Phone 7'si ise ancak Ekim 2010’da kullanıcılarla buluşabildi. Bu süre zarfında mobil işletim sistemi pazarının %99,9’u Android ve iOS tarafından ele geçirilmişti.

Microsoft, 1990'larda PC dünyasında Windows ile büyük bir başarı yakalamasının ardından bugüne dek sektöre hâkim durumda ancak şirket mobil tarafta hiçbir zaman bu başarıyı yakalayamadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.