Bill Gates Koronavirüse Karşı Mücadele İçin Fon Sağlayacak

Dev şirket Microsoft’un kurucusu Bill Gates dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son açıklamasında Koronavirüs aşısının üretimi için kurulacak fabrikalar için fon sağlayacağını ifade eden Gates salgını dünya savaşına benzetti.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülmesinin ardından dünyadaki pek çok ülkeye yayılan koronavirüse karşı mücadele her geçen gün güçlenerek sürüyor. Microsoft ve Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı Bill Gates de virüsle mücadeleye katkı sağlayan isimlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Son açıklamasında virüs salgınına dünya savaşı benzetmesi yapan Gates “Salgının dünya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede yer alıyor olması” ifadelerini kullandı.

İngiltere’den Times gazetesine açıklamalarda bulunan Bill Gates, bulunacak Koronavirüs aşısının etkili olabilmesi için milyarlarca dozda üretilmesi gerektiğini, bunun yapılabilmesi içinse kurulacak fabrikalara kendisinin fon sağlayacağını iletti. Gates “En büyük kabusum gerçek oldu” sözleriyle salgının etkisinin büyüklüğünü vurgularken salgının gelişmekte olan ülkelerde çok daha ağır sonuçlara yol açacağından çekindiğini aktardı.

Siyaset değil bilim ilk sırada

Bill Gates koronavirüs salgınıyla beraber dünyada görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğinin altını çizerken virüsle yürütülecek mücadelede siyasetin değil bilimin çok büyük rol oynayacağını aktardı. Yılda 10 milyar dolar vergi ödediği bilinen Gates, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü’ne en fazla finansman sağlayan kişilerden bir tanesi olarak biliniyor.

Salgına karşı endişelerini her fırsatta dile getiren Bill Gates’in dikkat çeken bir mülakatında sarf ettiği “Gece uykumu kaçıran tek şey bir salgın düşüncesi. Dev grip salgınının üzerinden 100 yıl geçti. İnsanlar bugün daha sık seyahat ediyor. Bu nedenle bir salgın çok daha hızlı yayılabilir. Eğer solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olursa, can kaybı sayısı korkunç olabilir.” sözleri virüsün önemini vurgularken şu an sergilediği tavır için salgını durdurmaya kararlı olduğu yorumları yapılıyor. Etkisini devam ettiren virüsün gidişatının nasıl olacağı henüz netlik kazanmasa da çeşitli ülkelerden gelmeye başlayan veriler ve istatislikler olumlu tabloya geçileceği yönünde umut vadediyor.