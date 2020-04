Koronavirüs Yüzünden Ölenlerin Sayısı 200 Bini Geçti

Koronavirüs salgını, ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentinden sonra dünyaya yayılarak birçok kişiyi enfekte etti ve çok sayıda can kaybına sebep oldu. Son açıklanan istatistiklere göre virüse bağlı can kayıplarının sayısı dünya genelinde 200 bini aşmış durumda.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde olduğu kadar dünyada da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tedbirlerin son derece sıkı uygulanması ve yapılan çalışmalar vaka ve can kaybı sayılarını azaltmaya yardımcı olsa da henüz tam olarak bitirebilmiş değil. Dünya geneli için her gün güncellenen istatistikler şu an güncel can kaybı sayısının 200 bin 698 olduğunu bildiriyor.

Aralık 2019’da görülen ilk vakanın ardından koronavirüs şu an 200 ülkeye yayılım göstermiş durumda. Dünya genelinde onaylanmış vaka sayısı 2 milyon 865 bin 938, ABD 924 bin 576 vaka ile bu listenin başında yer alıyor. ABD’yi İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık izliyor. En fazla can kaybı da yine 52 bin 838 kişiyle ABD’de görülmüş durumda. 26 bin 384 can kaybıyla İtalya ikinci, 22 bin 902 kişiyle İspanya üçüncü, 22 bin 245 kişiyle Fransa dördüncü, 20 bin 319 kişiyle İngiltere beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de son durum ne?

Salgınla mücadelede ciddi önlemler alan ülkelerden bir tanesi de Türkiye olarak öne çıkmış durumda. Eğitim faaliyetlerinin geçici olarak sonlandırılması, şehirlerarası seyahat yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra sağlıkçıların gece gündüz büyük özveri göstererek çalışması etkilerini göstermeye başlamış durumda.

Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan yeni bilgilere göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 107 bin 773 iken bugün vefat eden 106 vatandaşımızla beraber toplam can kaybı sayısı 2 bin 706'ya yükseldi. Ayrıca bugün iyileşen 3 bin 845 hastayla beraber toplam iyileşen hasta sayımız 25 bin 582. Merakla beklenen konuların başında gelen açıklanacak yeni veriler ve virüsün gidişatı hakkındaki detaylı raporları ilerleyen günlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.