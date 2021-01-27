Gates'ten Komplo Teorilerine Yanıt: Çılgınca ve Çok Kötü

Bill Gates, koronavirüs pandemisi sürecinde ortaya çıkan komplo teorilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda bu iddialara çok şaşırdığını söyleyen Gates, bu denli ön plana çıkacağını hiçbir zaman düşünmemiş olduğunu ifade ediyor.

Bir yıldır hayatımızın içerisinde olan koronavirüs salgını, çeşitli komplo teorilerinin türemesine de yol açtı. Bu bağlamda en çok konuşulan teorilerden bir tanesi de COVID-19 hastalığının, Microsoft Kurucusu Bill Gates tarafından üretilmiş olduğuna ilişkin iddialardı. Söz konusu teorilere göre Gates, insanları kontrol altına alabilmek için böyle bir hastalığı uydurmuştu ve hem nüfusu azaltacak hem de aşılama bahanesiyle insanlara mikroçip yerleştirecekti. Hatta Gates'in bu amaç uğruna iş birliği yaptığı kişi de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'ydi.

Bill Gates, aylardır hayatımızın içinde olan komplo teorileri ile ilgili sessizliğini korumuştu. Tüm iddialara kulak tıkayan ve inandığı uğurda çalışmalarını sürdürmeye devam eden Microsoft kurucusu, Melinda Gates Vakfı aracılığıyla COVID-19 salgınına karşı harcanması için 1,75 milyar dolar bağış yaptı. Ancak görünen o ki Gates'in sabrı taştı. Reuters'a röportaj veren Gates, hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

"Çok şaşırdım"

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Bill Gates'e göre sosyal medyada dolaşan iddialar hem kötü hem de çılgınca. Bu komplo teorilerinin hacmi karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Gates, kendisinin ve Dr. Fauci'nin bu kadar ön plana çıkarılacağını düşünmediğini söylüyor. Gates'e göre komplo teorilerinin en önemli noktası, bu teorilere ne kadar insanın katıldığı. Bill Gates, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Aslına bakacak olursak Bill Gates'in bu komplo teorilerinin merkezine oturması, yaptığı iddia edilen bir açıklamadan kaynaklanıyor. O iddialara göre Gates, dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini savunuyor. Ancak bu açıklamayı araştıran Teyit.org, açıklamanın pek de öyle olmadığı sonucuna ulaşmıştı. Teyit ekipleri tarafından yapılan araştırmaya göre Gates, söz konusu açıklamalarında dünya nüfusunun değil, nüfus artış hızının azalması gerektiğini savunarak, aşılar aracılığıyla da çocuk ölümlerinin azaltılması gerektiğini söylemişti.