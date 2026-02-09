BİM'de Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Samsung Galaxy A16 Satılacak (Yeni Telefon Arayan Kaçırmasın)

Bu hafta BİM'de Samsung'un giriş-orta segmentteki sevilen modellerinden Galaxy A16 satılacak.

Birçok teknolojik ürünü aktüel kapsamında uygun fiyatlara sattığına şahit olduğumuz BİM, bu sefer de popüler bir Samsung modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Samsung'un giriş-orta segmentteki en yeni ve en iddialı modellerinden biri olan Samsung Galaxy A16, piyasa koşullarına göre oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle BİM mağazalarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy A16, BİM'e geliyor

BİM'in yayınladığı son aktüel kataloğuna göre Samsung Galaxy A16, 13 Şubat 2026 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Satış fiyatı ise 9.350 TL olacak.

Samsung Galaxy A16 alınır mı?

Samsung Galaxy A16 sadece uygun fiyatıyla değil, sunduğu yazılım desteğiyle de rakiplerinden ayrılıyor.

Samsung, bu model için 6 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi ve güvenlik yaması sunacağını taahhüt etmişti. Bu da telefonun 2030'lu yıllara kadar güncel kalacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A16 özellikleri