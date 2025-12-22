BİM, Binlerce TL Daha Uygun Fiyata Monster Bilgisayar Satacak (Kaçırmayın!)

BİM bu hafta uygun fiyata üst düzey özelliklerle donatılmış Monster oyun bilgisayarları satacak. İşte o bilgisayarların fiyatları ve özellikleri.

Bilgisayar fiyatları iyice yüksek seviyelere çıkmışken birçok kullanıcı uygun fiyatlı kampanyaların yolunu gözler olmuştu. Neyse ki zincir mağazalardan düzenli olarak teknolojik ürün odaklı kampanyalar görüyorduk. BİM de bunlardan biriydi. Şimdi ise BİM’e çok dikkat çeken ürünlerin geleceği ortaya çıktı.

BİM, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla Monster bilgisayarlar satmaya başlayacak. Şirketin satacağı bilgisayarların üst düzey özelliklerle donatıldığını belirtelim. Ayrıca fiyatlarının normalden daha uygun olması da dikkat çekiyor. Satın almak isteyenler BİM'in sitesi üzerinden cihazlara ulaşabilecek.

BİM'de satılacak Monset bilgisayarlar:

Monster Tulpar T6 V3.3.1 oyun bilgisayarı

16 inç, FHD+ (1920x1200), 165 Hz ekran

16 GB RAM

Intel Core i7 13700HX işlemci

1 TB depolama

NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB ekran kartı

Windows 11

Fiyatı: 69.999 TL

Yukarıda gördüğünüz laptop, Intel Core i7 13700HX işlemci ve NVIDIA'nın güçlü ekran kartlarından RTX 5060 gibi özelliklere sahip. Cihaz, Monster'ın kendi sitesinde 77.999 TL'lik fiyata sahip. BİM'de ise 8 bin TL daha ucuza alabiliyorsunuz.

Monster Abra A5 V22.1.11 oyun bilgisayarı

15,6 inç, FHD+ (1920x1200), 144 Hz ekran

Intel Core i7 13620H işlemci

12 GB RAM

500 GB depolama

NVIDIA GeForce RTX 5050 ekran kargı

Windows 11

Fiyatı: 56.790 TL

RTX 5050 ekran kartı, 12 GB RAM, 144 Hz yenileme hızı gibi özelliklerle gelen bu cihazın Monster'daki fiyatı 67.399 TL. BİM'de ise 10 bin 60 TL daha ucuza 56 bin 790 TL'ye satın alabiliyorsunuz.

Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 oyun bilgisayarı

AMD Ryzen 5 7500F işlemci

AMD Radeon RX 9060XT 16GB ekran kartı

16 GB RAM

1 TB SSD

Windows 11

Fiyatı: 49.990 TL

Radeon RX 9060XT ekran kartı ve Ryzen 5 7500F işlemci gibi özelliklere sahip bu oyun bilgisayarı normalde 60 bine yakın bir fiyata sahip. Ancak BİM'den 49.990 TL'ye satın alınabiliyor. Üç cihazın her birinin de normalden daha uygun fiyata satılacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden yeni bilgisayar arayanların bu fırsatlara kesin göz atması gerekiyor.