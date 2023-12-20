Binance, Türkiye'de yeni bir eğitim akademisi açtı. "Binance - Teknolojide Kadın Akademisi" isimli oluşum, kadınların yeni nesil finans teknolojilerinde ileri noktalara gelmelerine yardımcı olacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in Türkiye ayağı, kadınlarımız için çok önemli bir işe imza attı. Bu bağlamda; Teknolojide Kadın Derneği iş birliği içerisinde yeni bir oluşum hayata geçirildi. "Binance Teknolojide Kadın Akademisi" isimli oluşum, kadınların kripto varlık sektöründe daha iyi yerlere gelmelerine yardımcı olacak.

Birkaç gündür Binance Blockchain Week İstanbul etkinliklerini gerçekleştirmekte olan borsa, Binance Teknolojide Kadın Akademisi'ni de bu etkinlik kapsamında tanıttı. Akademi, kadınların kripto varlık, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında eğitimli hâle gelmelerini, finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını ve hatta sektörde istihdam edilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

8 haftalık eğitim verilecek

Binance TR Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney tarafından yapılan açıklamalara göre Binance Teknolojide Kadın Akademisi için 8 haftalık bir pilot program oluşturuldu. Üniversite son sınıf veya yeni mezun olmuş kadınların 25 Aralık'a kadar başvuru yapabilecekleri bu program, ilk aşamada 25 kadını yetiştirecek. Sonraki aşamalarda, eğitim programlarına devam edilecek.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, kadınların sadece eğitim alacakları bir mecra olmayacak. Katılımcıların, finans ve teknoloji alanlarındaki yeni fikirlerinin hayata geçirilmesi için de destek olunacak. Böylelikle Türkiye'deki startup ekosistemine de katkı sağlanmış olacak.

Eğer siz de Binance Teknolojide Kadın Akademisi ile ilgili detaylı bilgi almak ve eğitim programına başvuru yapmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.