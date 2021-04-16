Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen ve biyomühendislik ile biyomalzeme alanında uluslararası başarı elde etmiş şirketlerden uzmanların katılımı ile gerçekleşecek olan BioSem'21 yarın başlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Malzeme Bilimleri Kulübü tarafından düzenlenen BioSem'21, yarın başlıyor. Oturumlar halinde gerçekleşecek olan etkinlik 17-18 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Katılımın herkese açık olduğu etkinlikte biyomühendislik ve biyomalzeme alanlarında uzman konuşmacılar, katılımcılar ile buluşacak.

Aynı zamanda biyomühendislik alanında uluslararası başarılar elde etmiş şirketler Roche, Johnson&Johnson ve Siemens Healthineers'ın da katılım sağlayacağı etkinlikte ayrıca ücretsiz eğitim de gerçekleştirilecek. Katılımın da ücretsiz olduğu etkinlikte katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Yapay organların geleceğinden nanotıp uygulamalarına pek çok konu konuşulacak:

BioSem'de alanında uzman konuşmacılar eşliğinde yapay organların geleceği, kanser tedavisi, nanotıp uygulamaları, biyoinformatik yöntemler gibi konu başlıklarıyla biyomühendislikte malzemenin yeri ele alınacak. Etkinliğin devam edeceği 17-18 Nisan tarihlerinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan Good Manufacturing Practies (GMP) eğitimi sonrası katılımcılara sertifika verilecek.

Biyomühendislik alanında sektörde uzmanlaşmış konuşmacılar eşliğinde iki gün sürecek verimli bir etkinliğe katılmak; yapay organlar ve kanser tedavisi gibi konu başlıklarında güncel sektörel bakış açıcı hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, buraya tıklayarak etkinliğe kayıt olabilirsiniz.