Bir Anda Parlayıp Bir Anda Sönen 10 Hype Oyun

Bazen aylarca hatta yıllarca bir oyun bekleriz, gelir, hype olur yani bizi heyecanlandırır ama geldiği gibi de gider. Parlayıp sönen oyunlardan bazılarını hala oynuyor olabilirsiniz ama listemizi okuyunca sönmüş olduklarını kabul edeceksiniz. İşte geldiği hızda yok olan 10 hype oyun.

Oyun dünyasının dinamikleri son derece karmaşıktır. Bazen geliştirilmesi için milyon dolarlar harcanan oyunlar başarısız olurken, bazen bir amatör tarafından geliştirilen bir oyun milyonlarca oyuncunun gözdesi olabilir. Hype oyun, çıktığı dönem oyuncuları heyecanlandıran oyunlar için kullanılan bir terimdir. Ancak hype oyun, aynı zamanda hızla yok olan oyunların da bir dönem sahip oldukları bir sıfattır.

Bir hype oyunun geldiği hızda yok olmasının en büyük nedeni vaat ettiği özellikleri sunmuyor olmasıdır. Çoğu zaman da oyunun yayıncısı doğru bir reklam politikası uygulayamaz ve oyun bu nedenle kaybolur gider. ‘Kaybolmadı, ben hala oynuyorum!’ itirazlarını kabul edebiliriz ancak kabul edin, listemizdeki 10 hype oyun hızlı bir başlangıç yapsa da bugün oldukça kısıtlı bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor.

Hızla parlayıp sönen 10 hype oyun:

Bulletstorm

Duke Nukem Forever

The Order: 1886

Aliens: Colonial Marines

Lawbreakers

Marvel vs. Capcom: Infinite

Harry Potter: Wizards Unite

Final Fantasy 14

Mighty No. 9

Overkill's The Walking Dead

Sert dili nedeniyle eleştirildi: Bulletstorm

People Can Fly ve Epic Games tarafından geliştirilen, Electronic Arts tarafından yayınlanan Bulletstorm, Halo ve Call of Duty serilerinin bir parodisi olacağı şeklinde pazarlandı. 2011 yılın yayınlandığı zaman pek çok övgü de almış olan oyun, asla beklenen ilgiyi göremedi. Daha oyunun ilk haftalarında sert dili nedeniyle aldığı olumsuz eleştiriler ise sonunu getirdi diyebiliriz. Buna rağmen Bulletstorm: Duke of Switch Edition isimli bir sürümü daha yayınlandı.

Keşke kötü olsaydı da sıradan olmasaydı: Duke Nukem Forever

3D Realms tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan Duke Nukem Forever oyunu, yıllar süren bir gelişim sürecinden geçti ve hayranlar yıllarca bu oyunun gelmesini bekledi. 2011 yılında yayınlandığı zaman karşımıza hem grafikleri hem de hikayesiyle o kadar sıradan bir oyun çıktı ki keşke kötü olsaydı da bu kadar sıradan olmasaydı dedirtti.

Basit oynanış: The Order: 1886

Ready at Dawn ve SCE Santa Monica Studio tarafından geliştirilen, Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanan The Order: 1886, vampirler ve kurtadamlardan oluşan ilgi çekici bir steampunk dünyası sundu. 2015 yılında yayınlandığı zaman büyük ilgi gördü. Ancak oyunun oynanışı oldukça basitti ve hiç tatmin edici değildi. İstikrarlı satış rakamlarına ulaşsa da parladığı gibi söndü.

Hakkında dava bile açıldı: Aliens: Colonial Marines

Gearbox Software tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan Aliens: Colonial Marines, kült filmlerden Alien’ın oyun uyarlamasıydı. 2013 yılında yayınlandığı zaman ise sonuç hiç de kült filme yakışmayan bir fiyasko oldu. Hatta bazı oyuncular fragmanlarda oyunun yanlış tanıtıldığını söyleyerek dava bile açtılar. Gearbox Software CEO’su, bu oyun yüzünden yaklaşık 15 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı.

Az parladı, hızlı söndü: Lawbreakers

Boss Key Productions tarafından geliştirilen ve Nexon tarafından yayınlanan Lawbreakers, geliştiricinin ilk oyunuydu. 2017 yılında yayınlandığı zaman Twitch yayıncılarıyla bile özel anlaşmalar yapılmıştı. Ancak oyun, bu kadar büyük pazarlama kampanyalarına rağmen oyuncular tarafından sevilmedi. Bu nedenle yeni güncellemeler de almayan oyun, hafif parlasa bile asla dikkat çeken bir yıldız olamadan söndü.

O nasıl bir karakter listesi: Marvel vs. Capcom: Infinite

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Marvel vs. Capcom: Infinite, Infinity Saga gibi önemli oyunların da dahil olduğu bir serinin parçası olarak tasarlandı. 2017 yılında yayınlandığı zaman ise gerçek bir hayal kırıklığı yarattı. Karakter listesi gerçekten vasattı, oynanışı ise kimsede heyecan uyandırmadı. Oyun ne Capcom’un satış hedefine yaklaştı ne de kendine az da olsa bir hayran kitlesi yarattı.

Pokemon GO olayım demişti ama: Harry Potter: Wizards Unite

Niantic ve WB Games San Francisco tarafından geliştirilen, Niantic tarafından yayınlanan Harry Potter: Wizards Unite, geleceğin Pokemon GO oyunu olması için tasarlanmıştı. 2019 yılında yayınlandığı zaman ise oyuncuların kafasını karıştıracak kadar karmaşık bir oynanışa sahipti. Bu nedenle pek tutmayan oyunu sevenler bile bir noktada mutlaka para harcamaları gerektiğini anlayınca, oyunu seven küçük kitle bile hızla uzaklaştı.

Özür dilemek zorunda kaldılar: Final Fantasy 14

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy 14, Fantasy serisini taçlandıracak yepyeni bir oyun olarak tasarlanmıştı. 2010 yılında yayınlandığı zaman ise zayıf grafikleri, kafa karıştırıcı arayüzü ve pek de heyecan vermeyen görevlerle oyuncuları karşıladı. Art arda gelen şikayetler sonucu Square Enix özür diledi ve neyse ki daha sonra çok daha başarılı olan Final Fantasy 14: A Realm Reborn sürümünü yayınladı.

2 günlük hype oyun: Mighty No. 9

Comcept tarafından geliştirilen, Deep Silver ve JP: Spike Chunsoft tarafından yayınlanan Mighty No. 9, oyun dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 2016 yılında yayınlandığı zaman 2 günde 900 bin dolar hasılat elde etti. Yayıncılar tam köşeyi döndük diye düşünürken oyunun etkisi bir haftada uçtu gitti. Oyun hakkında yapılan eleştirilere tasarımcıların verdiği yanıt ise ‘Hiç yoktan iyidir.’ oldu.

Güncellenseydi iyiydi: Overkill's The Walking Dead

Overkill Software tarafından geliştirilen ve Starbreeze Publishing tarafından yayınlanan Overkill's The Walking Dead, dizinin yaratıcısı Robert Kirkman’ın da onayını almıştı. 2018 yılında yayınlandığı zaman oynanış ve görevleri üzerinde yeterince durulmadığı ortaya çıktı. Birkaç güncelleme ile çözülecek bir sorun olsa da geliştiriciler asla bu konu üzerinde durmadılar ve Overkill's The Walking Dead geldiği gibi gitmek zorunda kaldı.

Çıktığı dönem heyecan yaratan ancak parladığı gibi sönen 10 hype oyunu listeledik ve neden böyle bir başarısızlıkla karşılaştıklarını anlattık. Bu tür oyunların sayısı maalesef hiç de azımsanacak gibi değil. Listemizde olmayan parlayıp sönen oyunları yorumlarda paylaşabilirsiniz.