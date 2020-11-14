COVID-19, Neden Yaşılar İçin Daha Tehlikeli?

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana kronik hastalığı olanlar ve yaşlıların yüksek risk grubunda olduğu ifade ediliyordu. Bilim insanları, yaptıkları bir çalışmayla yaşlıların neden çocuklara göre daha yüksek riske sahip olduğunu ortaya koydu.

Dünya genelinde 1,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs üzerinde yapılan çalışmalar, bilim insanlarının virüsü çok daha iyi anlamasını sağlıyor. Yapılan yeni bir araştırmada da virüsün, neden yetişkin insanları ve yaşlıları çocuklardan daha çok etkilediği ortaya konuldu.

Vanderbilt Üniversitesi'nden araştırmacılara göre çocuklarda, koronavirüsün ciğerlerdeki hava yolu epitelyal hücrelere saldırabilmesi için gerekli olan reseptör protein seviyesi oldukça düşük. Bilim insanlarına göre bu proteini engellemek, yaşlı insanların da COVID-19'dan korunmasını sağlayabilir.

COVID-19'un neden yetişkinlerde daha ölümcül olduğu ortaya çıktı

Araştırmanın ortak yazarlarından Jennifer Sucre, yaptıkları araştırma sayesinde neden özellikle bebeklerin ve çocukların enfekte olma ihtimalinin düşük olduğu ya da hafif belirtiler gösterdiğine dair biyolojik olarak mantıklı bir açıklama getirildiğini söyledi. Sucre, araştırmalarının akciğer gelişimine ve çocukların ciğerlerinin yetişkinlere göre nasıl farklılaştığına odaklandığını ifade etti.

Araştırmacılar, yaptıkları bu çalışmada tek hüre RNA dizilemesi adını verdikleri bir teknik kullandı. Fareler üstünde yapılan çalışmalarda, vücudun COVID-19'a karşı verdiği tepkilere dâhil olmuş genlerin ifadeleri takip edildi. Ayrıca farklı yaş gruplarına ait bağışçılardan alınan akciğer numuneleri de analiz edildi.

Yapılan analiz sonucunda, bir hücresel protein olan ve proteinlerin sivri uçlarını keserek hücre zarlarında erimesini sağlayan TMPRSS2'nin ifadesinin de farelerdekiyle benzer bir yol izlediği tespit edildi. Ayrıca TMPRSS2'nin hem insanların hem de farelerin yaşlılarında çok fazla olduğu görüldü. Araştırmacılar, şu an prostat kanseri için de kullanılan TMPRSS2'yi engelleyen ilaçların potansiyel COVID-19 tedavisi olarak klinik testlere tabi tutulduğunu dile getirdi.

Sucre, "TMPRSS2'nin hem tedavi için hem de COVID-19'a maruz kalma konusunda yüksek risk grubuna bulunan insanların korunması için etkili bir hedef olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Dünya genelinde bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar, COVID-19'a karşı birden çok aşı ve ilaca sahip olabileceğimizi de gösteriyor.