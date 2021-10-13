Bir Başka Facebook Eski Çalışanından Korkunç İtiraflar

Facebook'un kirli çamaşırları eski çalışanları tarafından dökülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda eski yönetici Frances Haugen'ın itiraflarından sonra bu sefer de veri bilim departmanında çalışan Sophie Zang, platformun yanlış bilgi ve nefret söylemleri ile mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini dile getirdi.

Yaklaşık üç yıl boyunca Facebook'ta veri bilimcisi olarak çalıştığını ancak daha sonrasında performans sorunları nedeniyle şirketten kovulduğunu dile getiren Sophie Zhang, çalıştığı dönemde Facebook'un ihmallerine göz yumarak "ellerine kan bulaşmış gibi" hissettiğini dile getirdi.

CNN Business'e açıklamalarda bulunan genç kadın, Facebook'un nefret söylemlerinin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek için yeterince çaba sarf etmediğini belirtirken, tıpkı "Facebook gençler için zehirli" ifadelerini kullanan Frances Haugen'ın da yaptığı gibi kongre önünde ifade vermek istediğini açıkladı.

Facebook, platformun kötüye kullanılmasına göz yumuyor

Daha önce ABD kolluk kuvvetlerine Facebook'un kural ihlali yaptığına yönelik belgeler sunduğunu belirten Zhang, geçtiğimiz haftalarda Frances Haugen'ın senatoya yaptığı konuşmadan sonra cesaretlendiğini ve FBI da dahil olmak üzere birçok kuruluşa elindeki belgeleri sunacağını dile getirdi. Eski çalışan, kolluk kuvvetlerine verdiği belgelerle ilgili "Anladığım kadarıyla soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zhang'ın açıklamlarında, aylık aktif kullanıcılardan %90'ının ABD dışında yaşamasına rağmen Facebook'un ABD dışındaki ülkelerde platformu güvenli kılmak adında hiçbir çaba göstermediği ve platformun kötüye kullanılmasına göz yumduklarını dile getirdi.