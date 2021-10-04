Facebook'un eski müdürlerinden Frances Haugen, CBS kanalında katıldığı programda Facebook'un bugüne yaptığı tüm kirli işleri bir bir ortaya döktü. Şirketin kendi çıkarlarını güvenlikten ön planda tuttuğunu belirten Haugen, Facebook'un bugünkü halinin toplumu parçaladığını ve etnik şiddete sebep olduğunu dile getirdi.

Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un adı, bugüne kadar birçok skandala karıştı. Platform içinden bilgi sızdırmak ve platformu yeterince denetleyemediği için ırkçılık ve yanlış bilgi yayılımına yol açmak gibi iddialarla karşı karşıya kalan şirket, bu sefer de eski müdür Frances Haugen'un açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kariyer geçmişi boyunca birçok sosyal medya platformunda çalıştığını ancak bugüne kadar hiç Facebook gibi sınırlarını zorlayan bir şirketle karşılaşmadığını söyleyen Haugen, şirket önceliğinin güvenliği sağlamak değil kâr etmek olduğunu, Facebook'un etnik şiddete neden olduğunu dile getirdi.

"Facebook gençler için zehirli"

Facebook hakkında konuşmaya başladığından beri birçok tehlike ile karşı karşıya kalan Haugen, ilk başta adının gizli kalmasını isteyip koruma talep etmiş, ardından da CBS kanalında yapılan 30 Minutes programına katılmayı kabul etmişti.

Facebook'un içerik tüketiminden para kazandığını belirten Haugen, şirketin genç kızların beden algısını bozuğuna dair iddiaların gerçek olduğunu, platformda bu tarz içerikleri engellemeye yönelik pek bir efor sarf edilmediğini dile getirdi. Önümüzdeki hafta kongrede ifade verecek eski Facebook müdürü, platformun gençler için "zehirli" olduğunu belirtti.

Wall Street Journal ile Facebook'a dair bazı raporları paylaşan Haugen, şirketin aynı zamanda Donald Trump gibi bazı siyasetçilere karşı pozitif ayrımcılık uyguladığını, bu kişilerle ilgili içeriklerin platformda ön plana çıkarıldığını dile getirdi.