İş dünyasında zaman zaman bazı demeçler veya röportajlar, sıradan bir açıklamadan çok daha fazlasını ifade eder. Bu sözler kimi zaman büyük kârlar getirir kimi zamansa milyon dolarlık bir zararlara bile yol açabilir. Bu içerikte, bir CEO’nun yalnıza sözleriyle yarattığı büyük zararın öyküsünü anlatıyoruz.

Gerald Ratner, babasından devraldığı mütevazı kuyumculuk işletmesini kısa sürede İngiltere’nin en popüler mağazalarından birine dönüştürmüş ve büyük başarı yakalamıştı.

Ratner’ın şirketi işçi sınıfına uygun fiyatlı ürünler sunuyordu. Bu sektörde de adını duyurmuş şirketler arasındaydı.

Ancak 1991 yılında Londra'daki İş Dünyası Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada işler saniyeler içinde tersine dönecekti…

Bir üst düzey yöneticinin sözlerinin şirketinin geleceğini ciddi şekilde etkileyebileceğini gösterir nitelikte bir olay yaşandı ve Ratner’ın yaptığı gafın bedeli çok büyük oldu.

Yaptığı bir konuşmada, mağazasında satılan bazı ürünlerin kalitesiz olduğunu alaycı bir dille dile getiren Ratner daha sonra buna çok pişman olacaktı.

Ratner “Bunları bu kadar ucuza nasıl satıyoruz?” sorusunu “Çünkü bunlar tam bir çöp.” şeklinde cevapladı.

Ardından, mağazadaki küpelerin bir sandviçten bile ucuz olduğunu ancak bir sandviç kadar bile dayanıklı olmadığını söyleyerek gafını iyice pekiştirdi.

Bu açıklamalar, medya tarafından sansasyonel bir şekilde yayıldı ve müşterilerin markaya olan güveni hızla zedelendi.

Ve Ratner’ın bu gafı, şirket hisselerinin kısa sürede 500 milyon sterlin değer kaybetmesine yol açarak belki de ona hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdi.

Şirket, bu kötü olayın etkilerinden ancak ismini değiştirerek kurtulabildi ve bu olay sebebiyle Signet Group adıyla yeniden markalaşarak yoluna devam etti.

Bu olay, o günden itibaren iş dünyasında “Ratner etkisi” olarak anılmaya başladı ve yöneticilerin söylemlerinin ne kadar güçlü ve bazen de yıkıcı olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihte yer etti.

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