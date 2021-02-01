Bir Hırsız, CS:GO Bıçağı Çaldığı İçin 8 Yıl Hapis Alabilir

Çekya'da 1.400 dolara anlaştığı CS:GO bıçağı için depozitoyu ödeyip kaçmaya çalışan bir hırsız, polisin takibine takıldı. Hırsızın 8 yıl hapis cezasıyla yargılanacağı söyleniyor.

Oyun dünyasında nadir oyun içi ürünler için yüzlerce, hatta binlerce dolarlar ödemek olağan bir durum kabul edilebilir. İşin içe ticaret girdiğinde dolandırıcıların varlığını unutmak ise mümkün değil. Çekya’da bir nadir bir CS:GO bıçağını almak için sahibiyle anlaşan alıcı, dolandırmaya kalkınca güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Paylaşılan bilgilere göre alıcı ile satıcı, söz konusu bıçağın satışı için 1.400 dolara anlaşma sağladılar. Alıcı, ticaretten vazgeçmeyeceğini göstermek için 190 dolar depozito ödedi. Ancak bıçağı teslim aldıktan sonra paranın geri kalanını ödemeden alışverişi sonlandırmaya niyetlendi ve ticaret, polisin yanında son buldu.

Dolandırıcılığa konu olan 1.400 dolarlık CS:GO bıçağı

Çek polis teşkilatının resmi web sitesinde paylaştığı bilgilere göre mağdur olan satıcı, dolandırıcının parayı ödememesi üzerinde güvenlik güçlerine başvurdu. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatmış durumda ve dolandırıcının 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği söyleniyor.

Polis, söz konusu dolandırıcılık girişimini paylaştığı yazının sonunda insanları internet üzerinden “tanımadıkları kişilerden” bir şeyler alırken ya da satarken dikkatli olmaya devam davet ediyor.