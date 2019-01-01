Siz de bir gün kendi akıllı saatinizi yapmak isterseniz, kesinlikle işinize yarayacak bir haberle karşınızdayız. Electronoobs tarafından paylaşılan videoda kendi akıllı saatinizi üretmek için her adım detaylı şekilde açıklanıyor.

Akıllı saat fikri ilk ortaya atıldığı günden beri günümüze kadar büyük değişim gösteren saatler; giderek daha şık, daha kompakt ve daha fonksiyonel bir hal aldı. Apple ve Samsung gibi devlerin akıllı saatler için ayırdıkları bütçeler de bu cihazların gelişmesindeki en büyük etken. Fakat bu kendi akıllı saatinizi yapamayacağınız anlamına geliyor.

Elektronik alanında "kendin yap" konseptine sahip YouTube kanalı Electronoobs, kendi akıllı saatinizi yapabileceğiniz bir video yayınladı. Eğer biraz elektronik merakınız varsa, hem sizi eğlendirecek hem de uygun fiyata akıllı saat sahibi olmanızı sağlayacak videoyu kesinlikle izlemelisiniz.

Saatin yazılımını çalıştırmak için Arduino'dan da yakından tanıdığımız ATmega328 mikro-işlemcisi kullanılmış. USB bağlantısı için FTDI modülü eklenen akıllı saatte Bluetooth için de başka bir modül kullanılıyor. Ayrıca Notiduino ismindeki mobil uygulama ile akıllı saatiniz ile akıllı telefonunuzu senkronize edebiliyorsunuz.

Akıllı saat üreticileri tarafından üretilmiş akıllı saatlere benzer bir yapıda oluşturulan cihaz, kullanışlı birçok fonksiyonu içinde barındırıyor. Siz de kendi akıllı saatinizi yapmak isterseniz, Electronoobs tarafından paylaşılan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.