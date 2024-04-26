Güney Koreli bir kadın, kendisini Elon Musk olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcı, deepfake video ile kadını kandırıp aralarında romantik bir ilişki olduğuna ikna etti ve 50 bin dolarını çaldı.

Deepfake teknolojisinin çok gelişmesiyle artık neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu durum, dolandırıcılık vakalarının da artmasına neden oluyor. Kötü niyetli kişiler, sahte videolar, aramalar veya görüntülerle insanların paralarını çalmaya çalışıyor. İnanan kişi sayısı da azımsanamayacak kadar fazla.

Güney Kore’de yaşanan bir olay da bunun son örneği. İsmini paylaşmayan bir kadın, kendini Elon Musk olarak tanıtan bir dolandırıcıya 50 bin dolar kaptırmış.

Deepfake video kullanarak kadının güvenini kazanmış

İnsanları bu konuda uyarmak için televizyona çıkan kadın, Elon Musk’ın büyük bir hayranıymış. Ağzınızı açık bırakacak olay, ilk olarak Instagram’da başlamış. Musk olduğunu iddia eden birisi, mağdur kadına istek göndermiş.

Kadın, en başta olaya şüpheyle yaklaştığını söylese de hesabın kendini ikna etmeyi başardığını söylüyor. Dolandırıcı, ona Musk’ın iş yerinden görüntüler göndermiş, Tesla ve SpaceX’te işlerin nasıl gittiğini ve çocuklarıyla olan ilişkisini anlatmış . Hatta milyarder iş insanının kimliğinin fotoğrafını bile gönderdiğini söylüyor.

Mağdur, ilişkilerinin zamanla “romantik bir hâl” almaya başladığını söylüyor. Buna göre sahte Musk, kendisine “Seni seviyorum.” bile demiş. Kadının tam güvenini kazandığı an ise gerçekleştirdikleri bir görüntülü görüşme olmuş. Dolandırıcı, bu görüşmede Musk'ın deepfake sahte görüntüsünü kullanmış.

Tabii ki asıl planı bundan sonra başlıyor. Kadına, hayranlarını zengin etmek için olduğunu iddia ettiği bir sahte bir yatırım fırsatı sunuyor. Bunun ardından da onunla bir banka hesabı paylaşıyor ve 50 bin dolar göndermeye ikna ediyor. Maalesef mağdur kadın da inanıp parayı gönderiyor.

Bu tarz vakaları ilk kez görmüyoruz. Her yıl dünya çapında birçok insan milyonlarca dolarını dolandırıcılara kaptırıyor. Deepfake teknolojileri de durumu daha tehlikeli hâle getiriyor. Bu yüzden çok dikkatli olmakta, her gördüğümüze ve duyduğumuza inanmamak gerekiyor.