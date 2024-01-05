Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte internet kullanımı giderek artıyor ve bu dijital dünya, birçok fırsat sunmanın yanında maalesef dolandırıcılık için de uygun bir zemin oluşturuyor. İnsanlar, çeşitli online platformlarda alışveriş yaparken, sosyal medya hesaplarını kullanırken veya finansal işlemlerini gerçekleştirirken, bilgi güvenliği riski altında. Dolandırıcılar da sürekli olarak yeni ve sofistike yöntemler geliştirerek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Her gün yeni bir dolandırma yöntemi ile karşılaştığımız dönemde biz de hepsini bir araya getirdik.

Telefonunuza ya da e-postanıza gelecek bir bildirim size normal gelebilir ve neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Bu yüzden de genel olarak insanların tuzağa düştüğü bu yöntemlere hâkim olarak dijital güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Tüm içeriklere göz atmadan önce bilmenizde fayda var: Eğer sizi şüphelendiren, anlamlandıramadığınız bir durum var ise bilin ki o işte bir bit yeniği vardır.

Sadece SMS ya da e-posta değil artık WhatsApp’a bile dadanan dolandırıcılar var.

Son dönemlerin popüler dolandırıcılık yöntemlerinden biri de WhatsApp’ta yabancı numaralardan gelen “Merhaba” mesajları. Siz cevap verene kadar başka bir şey yazmayan bu bot dolandırıcılar, tek bir cevabınızdan sonra niyetlerini direkt ortaya çıkarıyorlar. Sizden ilk aşamada para yerine sadece internet sitelerindeki ürünlere beğeni veya yorum yapmanızı istiyorlar ve hesabınıza para yatırıyorlar.

İlk yayıldığı zamanlarda kendileri ile konuşmuştuk. Detayları aşağıdaki içerikte okuyabilir ve çevrim içi alışveriş sitelerinde gördüğünüz bazı fake yorum ile beğenilerin aslında nasıl olduğunu anlayabilirsiniz.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen birçok dolandırıcılık yöntemi var.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi yabancı numaralardan gelen mesajların yanı sıra Instagram üzerinden “Bana mesaj at.” diyerek ilgi çekenler olduğu gibi “Borcunuz var, şifrenizi yenileyin, abonelik ücretinizi ödeyin.” gibi farklı cümleler ile dikkat çekmek isteyenler de var.

Özellikle internetten sık sık alışveriş yapıyorsanız kargo firmalarının mesajlarına alışkınsınızdır. İşte dolandırıcılar bunu fırsat bilip SMS yoluyla mesaj atarak teslimat adresinde eksiklik olduğunu söyleyerek size link veriyorlar. Linkin ise dolandırmak için verildiğini tahmin edersiniz.

Tüm bu dolandırma yöntemlerinin detaylarını ilgili içeriğimizde bulabilirsiniz.

Bedava ürün sahibi olmak isteyenleri ağına düşürenlerin farklı yöntemlerinden biri.

Facebook’ta “Unutulan Paketler” ismi ile açılan bir hesap, Amazon’un teslim edilmeyen ürünlerini hediye edeceğini duyuruyor. Söylediklerine göre de içerisinde çeşitli ürünler var. Sözde ürünlerden almak için ise katılım payı olarak 1,95 euro isteniyor.

Sonucun ne olduğunu tahmin edersiniz. Bu akılalmaz dolandırıcılık yönteminin detayı için ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Eğer bir Togg sipariş ettiyseniz dikkatli olmalısınız.

Sadece sosyal medya değil birçok kanaldan içimize sızmaya çalışılan dolandırıcıların yeni taktiklerinden biri de Togg sahibi olmak isteyenler için. Togg siparişi vermiş ve teslim tarihi yaklaşan kişilere ulaşıp ödeme alınmaya çalışılıyor.

Togg da bu konuda yaptığı açıklamalar ile vatandaşları uyardı. Detaylar için ilgili içeriğimizi aşağıya bırakıyoruz.

Digiturk ve Türk Telekom adı ile dolandırmak herkes tarafından bilinse de bazen tongaya düşülebiliyor. Hatırlayalım!

Bazen yabancı numaralardan mesaj atarak bizleri ağına düşürmek isteyen dolandırıcılar, bazen de telefon ederek o anda pusuya düşürüyor. Üstelik bunu Türk Telekom ve Digiturk gibi şirketlerin isimlerini kullanarak yapıyorlar.

Özellikle telefonda yapılan konuşmalar, aldanmak için etkileyici olabilir. Bu yüzden de pek çok kişinin maalesef ki düştüğü bu tuzağın detaylarına hakim olarak size telefon geldiğinde neyle karşılaşacağınızı bilebilirsiniz.

Bazı dolandırıcılık yöntemlerinin sonu icralık olmanıza kadar gidiyor.

Emlak ve otomobil pazarında da dolandırıcılık epey yaygın. Bunlardan biri de emlak dolandırıcılığı. İnternet üzerinden ev satın almak isteyenler için piyasanın altında bir değere ev ilanları ekleniyor. Sizi ofislerine çağırdıktan sonra evi almanız için sizin adınıza bankadan kredi çekebileceklerini söylüyorlar. Sizden de kaparo için senet imzalamanızı istiyorlar.

Tabii ki ortada ne çekilmeye çalışılan bir kredi var ne de ev. Ellerinde imzalı senet olduğu için de soluğu icra mahkemelerinde buluyorlar. Birçok kişinin başının ağrıdığı bu yöntemin detaylarına göz atarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de incelemenizde fayda var.

e-Devlet sistemi neden sosyal medyada reklam versin ki?

Dolandırılmamak için her noktanın detaylıca incelenmesi gerekiyor. Maalesef ki bazı dolandırıcılar, resmen insanların aklı ile oynuyor. e-Devlet uygulamasından kredi kartı aidat iade başvurusu gibi yöntemlerle insanları kandıranlar, kart bilgilerinin girilmesini istiyor.

Sonrasında kart bilgilerinize ulaştıkları için de kartın içini boşaltabiliyorlar. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda en basit yöntem “Neden?” diye sormak. Ancak bu tarz “URL” kontrolü gerektiren sinsice yöntemler de var. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için ilgili içeriğimize göz atabilirsiniz.

Sadece bizler değil, çocuklarımız da bu tuzakların içerisine çekiliyor.

Fortnite ve Roblox gibi popüler oyunların da dahil edildiği dolandırıcılık yöntemlerinde çocukların tıklayabileceği şekilde “zehirli PDF’ler” ekleniyor. Bu PDF’e tıklama karşılığında ödüller verileceği söyleniyor.

Dosyalara tıklama sonrasında ise önce başka sitelere, oradan da dolandırıcıların istedikleri sitelere gidiliyor. Alan adlarında ise güvenilir sandığımız “.gov ve .org” alan adları da kullanılıyor.

Çocuklarımızın da kişisel bilgilerini korumak adına ilgili içeriği incelemelisiniz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin paylaştığı dolandırıcılık yöntemleri

Siber saldırılara karşı kendinizi korumaya almak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından paylaşılan 8 dolandırıcılık yöntemine göz atmalısınız.

Ortadan kaybolsalar da aklınızdan çıkmaması gereken iki dolandırıcılık yöntemi daha var.

Bunlardan ilki, TikTok üzerinden video beğenisi ile para kazandırma yöntemi. Alışveriş platformlarında olduğu gibi bunda da beğeni karşılığı para yatırılıyor ancak parayı çekmek için önce sizin para yatırmanız gerekiyor.

Saadet zincirinin diğer yöntemi de aynı ancak bu sefer sizden istenen görev, reklam izlemek. Dolandırıcı hesaplar kapatılsa da isimler ve kanallar sık sık değişiyor. Bu yüzden de sisteme hakim olmak, başka kanallarda aynı tuzağa düşmemek için içeriklere göz atmalısınız.

Diğer hepsinden farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha var, o da Catfishing.

Sosyal medya üzerinden sahte profil açan hesaplar, ağına düşürdükleri kişiler ile sohbete giriyorlar. Amaçları ise maddi veya manevi kazanç sağlamak. Önce bir miktar güven veren dolandırıcılar daha sonrasında taleplerde bulunuyor.

14 yaşındaki kızı esir tutan da var yol parası isteyen de. İlgili içeriğimizde hem Catfishind yöntemi hakkında tüm detayları öğrenebilir hem de tuzağa düşmüş iki kişinin hikâyesini okuyabilirsiniz.

Bu listeyi hazırlarken bile eminiz başka dolandırıcılık yöntemleri baş göstermiştir. Bu ve buna benzer dolandırıcılık yöntemleri ne zaman son bulur bilmiyoruz. Ancak siz, siz olun tanımadığınız kişiler ile koşullar ne olursa olsun bu şekilde muhatap olmayın. Sonrasında ya paranızın suyu çekilir ya da mahkeme kapılarını aşındırırsınız. Bizden söylemesi!

Bu içeriklerimize göz atarak da kişisel verilerinizi koruyabilirsiniz: