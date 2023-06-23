Bilim insanları, yaptıkları yeni çalışmada bir şarkının hit olup olamayacağının önceden anlaşılabileceğini ortaya koydu.

Günümüzde dünya çapında hit olan şarkıların özellikle pop türünde büyük bir ortak noktası var. Bu şarkılar, genellikle dört ortak nota etrafında kuruluyorlar. Fakat bir elbette bu dört notayı kullanan her şarkı aynı düzeyde başarılı olmuyor.

Aynı şekilde, bir şarkıyı beğenip beğenmememiz de o an içinde bulunduğumuz duygu haline ve çevresel şartlara bağlı olabiliyor. Ancak yine de bir şarkının hit olup olmayacağını tahmin etmek, bilimsel olarak mümkün.

Beynimiz ve yapay zekâ, hit şarkıları önceden belirleyebilmemiz sağlayabilir:

Üç bilim insanı, yaptıkları yeni araştırmada bir şarkının hit olup olmayacağını önceden tahmin etmek için yapay zekâdan faydalanabileceğimizi ortaya koydu. Tabii burada şarkı, yapay zekâya dinletilmiyor.

Şarkıyı dinleyen gönüllülerin vücutlarında görülen tepkiler, makine öğrenimi algoritmaları ile inceleniyor. Algoritmalar, kişinin duygusunu ve müziğe verdiği dikkati ölçüyor, değerlendiriyor.

Bir kişi nörolojik olarak bir şarkının içine ne kadar uzun süre “girerse” ve ne kadar az bu şarkıyı bırakmak isterse, o şarkının hit olma ihtimali o kadar artıyor. Yani kişi sadece ağzıyla “beğendim” ya da “beğenmedim” demiyor. Bunu, onun yerine vücudu söylüyor.

33 gönüllü katılımcıyla yapılan çalışmalarda da bu sistemin oldukça başarılı olduğu görüldü. Katılımcılara, 13’ü müzik platformları tarafından “hit” olarak sunulan toplam 24 yeni şarkı dinletildi. Katılımcılara hangi şarkıların hit olduğu söylenmedi.

Dinleme seansları boyunca 33 kişinin şarkılara verdiği nörolojik tepkiler algoritmalara aktarıldı. Algoritma, sadece bir dakika dinlemeleyle kişilerde oluşan nörolojik tepkilerden hangi şarkının hit olup olmadığını %82 doğrulukta tahmin etmeyi başardı.

Bilim insanlarının bundan sonraki odak noktalarıysa artık sadece müzik değil, film ve diziler gibi eğlence içeriklerinin de popüler olup olmayacağını önceden tahmin etmek.