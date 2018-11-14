Bir Taksicinin İtirafları: İşte Yaptıkları Hileler

Gün geçmiyor ki bir başka taksici müşteri olayı haberlere yansımasın. Bir taksici ise bazı sürücülerin yaptıkları hileleri anlattı.

CNN Türk muhabiri Zeynep Karamustafa ve kameraman Serdar Çetin, kimliği gizlenen bir taksi şoförü ile bir araya gelerek röportaj gerçekleştirdi. Taksi şoförü pek çok hileyi ve taksicilerin pek çok davranışını açık yüreklilikle açıkladı.

İlk olarak fazla para alma konusunda konuşan taksici, bazı sürücülerin Taksim'den Sultanahmet'e gitmek için turistlerden 50 dolar aldıklarını söyledi. Özellikle turistlerin çok ziyaret ettiği bölgelerde bu durumun sık yaşandığını da söyledi.

Fazla Para Hileleri

Plaka sahibine ve durağa ayrı ayrı para ödemekten yakınan taksici, "Biz turist bekliyoruz normal şartlarda. Biz sigortamızı da kendi cebimizden ödüyoruz. 250 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor plaka sahibine. 12 saatte bunu kazanabilmemiz için mecburen böyle yapıyoruz. Çocuklu, bebek arabalı müşteri geldiği zaman indir- bindir vakit kaybı, alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan taksici; sabıkalı, uyuşturucu kullanan ve hatta kadın satıcılığı yapanların bile taksi şoförlüğü yaptığını belirtti.

Taksimetre Hileleri

Taksici, taksimetrelerde yapılan hileleri de anlattı. "Direksiyon önüne takılan taksimetrelere sihirli parmaklarıyla neler yaptıklarını onlar da çok iyi bilirler; özellikle kırmızı ışıklarda, trafik durduğunda falan taksimetre 5 lirayken birden 50 liraya yükselebilir. Taksimetre aynada olursa içiniz rahat olsun." ifadelerini kullanan taksiciye göre aynada bulunan taksimetreler güvenli.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksicinin iddialarını doğruladı. Yaptıkları işlemlere rağmen gerilim bitmek bilmiyor çünkü şoförler kısa sürede çok para kazanmanın derdine düşmüş vaziyetteler. O paranın kaynağı olarak da turistleri görüyorlar. Başkan Aksu'ya göre bu sıkıntıların aşılması için denetimler yapılmalı.