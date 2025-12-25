Tümü Webekno
Bir Twitch Yayıncısı, Tüm Zelda Oyunlarını 88 Saat Süren Canlı Yayında Bitirdi [Video]

Belki de her bir oyununa 88 saat vakit ayırabileceğiniz büyüklükte olan The Legend of Zelda'nın tüm oyunlarını Nukie isimli bir yayıncı 88 saatte bitirmeyi başardı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Twitch yayıncısı Nukie, oyun dünyasında akıllara durgunluk veren bir başarıya imza attı. Efsane seri The Legend of Zelda’nın Ocarina of Time’dan bu yana çıkan tüm oyunları, hiç durmadan ve %100 tamamlayarak bitirdi. Üstelik bu inanılmaz maratonun tamamı canlı yayında, 88 saat 54 dakika sürdü ve bunun tamamını uykusuz bir şekilde geçirdi.

Çoğu oyuncunun tek bir Zelda oyununda harcadığı süreyi düşünürsek, Nukie’nin aynı zaman diliminde yedi farklı Zelda oyununu bitirmesi âdeta insanüstü bir performans. Nukie'nin sırasıyla bitirdiği oyunlar ise şöyle:

  • Ocarina of Time
  • Majora’s Mask
  • The Wind Waker
  • Twilight Princess
  • Skyward Sword
  • Breath of the Wild
  • Tears of the Kingdom

Nukie bu meydan okumayı ilk kez yapmıyor

Asıl dikkat çekici nokta ise bu başarının ilk kez yapılmamış olması. Nukie, Ocak 2023’te de tüm 3D Zelda oyunlarını %100 bitirmişti ancak o dönemde Tears of the Kingdom henüz çıkmadığı için liste eksikti ve diğer oyunların tamamını bitirmesi 56 saat sürmüştü. Yeni oyun eklenince süre uzasa da meydan okuma daha da büyüdü.

Her Zelda oyununun farklı mekaniklere ve oynanış tarzlarına sahip olması, bu maratonu daha da zorlaştırıyor. Özellikle Majora’s Mask gibi eski oyunlarla Breath of the Wild ve Tears of the Kingdom gibi modern yapımlar arasındaki oynanış farkı, başarıyı katbekat etkileyen bir unsur.

Nukie'nin 88 saat 54 dakikalık bu canlı yayın maratonunun tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

