Windows 7 desteğinin son bulması için artık yalnızca iki gün kaldı. Kullanıcıların kalbini kazanan Windows 7, ömrünün sonuna gelen tek işletim sistemi değil. Ubuntu 19 Mayıs'ta desteğine veda edecek.

Windows 7 işletim sisteminin kendini kanıtladığına ve birçok bilgisayar kullanıcısının kalbini kazandığına hiçbir şüphe yok. Elbette bunda Windows 8’in bir türlü benimsenememiş olması ve Windows 8.1 ile Window 10 işletim sistemlerinin de Windows 7 kadar sevilememiş olması büyük bir etken. Fakat ne yazık ki Windows 7 de ömrünü tamamlamak üzere. Yalnızca iki gün sonra, 14 Ocak gününde, Microsoft’un Windows 7 desteği artık son buluyor. Bu nedenle kullanıcıların da bir an önce işletim sistemlerini Windows 10 veya Linux ile güncellemeleri öneriliyor.

Tabii, Linux işletim sisteminin pek de ömürlük olmadığını söylemek gerekiyor. Mesela, Microsoft’un Windows 7 desteği on yılı aşkın bir süre devam etti. Fakat Canonical’ın uzun süreli destek sunmadığı (non-LTS) Ubuntu sürümlerinin on ay bile desteklenmediğini belirtelim. Bu da demek oluyor ki non-LTS sürümü bir işletim sistemi edindiğiniz takdirde sadece dokuz aylık şaka gibi bir süre için destek alabiliyorsunuz. Örneğin, Ubuntu 19.04 işletim sistemi desteği 23 Ocak 2020 tarihinde son buluyor.

Elbette bütün Ubuntu işletim sistemlerinin ömrü yalnızca dokuz ayla sınırlı değil:

Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) gibi Ubuntu’nun uzun süreli sürümleri, beş yıllık bir süre boyunca ücretsiz destek sunuyor. Buna ek olarak, 2023 yılının Nisan ayında Bionic Beaver’ın ücretsiz desteği bittiğinde bile ek bir ücret ödeyerek beş yıl daha destek alabilirsiniz. Bu da Ubuntu’nun, yarısını ödemek koşuluyla, toplamda on yıl boyunca destek sunduğu anlamına geliyor. Windows 7 ise on yılı aşkın ömrü boyunca kullanıcılarının cebini hiçbir zaman yakmadı.

Sonuç olarak şu bir gerçek; Microsoft Windows 7 ve Canonical Ubuntu 19.04 kullanıcılarının bu ay vermeleri gereken büyük kararlar var. İşletim sistemlerinin destekleri için artık sayılı gün kaldı ve bir karar vermek için zaman gittikçe azalıyor.